Найкращі недорогі смартфони Android у 2026 році: топ 5 моделей до 20 000 грн (фото)

Деякі бюджетні телефони Android сьогодні пропонують чудову продуктивність, передові функції та багато іншого.

Смартфони з преміальними камерами та багаторічної підтримки програмного забезпечення можуть коштувати близько 20 000 гривень та навіть менше. Їх не можна назвати дешевими, однак вони все ще відносно доступні порівняно з останніми флагманами, пише Android Central.

Найкращий бюджетний смартфон загалом

Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Смартфон Google Pixel 9a з 128 ГБ пам’яті сьогодні коштує близько 20 000 грн. Він пропонує плоский AMOLED-екран, відмінну продуктивність, чудову основну камеру та тривалий час роботи від акумулятора.

Серед недоліків Google Pixel 9a експерти відзначили лише відсутність бездротової зарядки та не найкращі додаткові камери.

Опитування Чи підтримуєте ви блокування Telegram в Україні після теракту у Львові? Опитування відкрите до Так Ні Мені байдуже Голосувати

Характеристики Google Pixel 9a:

дисплей — 6,78-дюймовий LTPO AMOLED, роздільна здатність 1264x2780 пікселів, частота оновлення 120 Гц;

процесор — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

оперативна пам'ять — 12 ГБ/16 ГБ LPDDR5X;

камери — основна 50 МП, надширококутна 8 МП, телеоб'єктив 50 МП з 2-кратним оптичним зумом, фронтальна 16 МП;

зарядка — 80 Вт дротова;

акумулятор — 6000 мАг;

водостійкість — IP65;

розміри — 161,7 x 75,8 x 8,0 мм;

вага — 206 г.

Найкращий дешевший Pixel

Google Pixel 8a

Оскільки Google Pixel 8a вже вважається позаминулим поколінням доступної серії Pixel, його можна придбати за ціною від 18 500 грн. Це робить його одним із найкращих недорогих телефонів Android, які досі доступні на ринку.

Google обіцяє сім років оновлень для Pixel 8a. Окрім того, цей смартфон досі може похвалитися хорошою конфігурацією камер, низкою ексклюзивних функцій Pixel, зручним дизайном та відмінною тактильною чутливістю. До недоліків даної моделі можна віднести повільне заряджання.

Характеристики Google Pixel 8a:

дисплей — 6,1-дюймовий OLED, роздільна здатність 1080x2400 пікселів, частота оновлення 120 Гц;

процесор — Google Tensor G3;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ, 256 ГБ;

камери — 64 МП основна, 13 МП надширококутна, 13 МП фронтальна;

зарядка — дротова 18 Вт, бездротова 7,5 Вт;

акумулятор — 4492 мАг;

водостійкість — IP67;

розміри — 152,1 x 72,7 x 8,9 мм;

вага — 188 г.

Бюджетний смартфон з найкращим дизайном

Nothing Phone 3a Фото: Future

Nothing Phone 3a виділяється серед інших моделей повністю прозорою задньою панеллю та незвичайним підсвічуванням гліфів. Коштує цей смартфон від 12 500 грн до 18 400 грн залежно від конфігурації пам’яті.

Окрім неповторного дизайну, Nothing Phone 3a має чудові характеристики для свого сегмента, хороші камери, зручний інтерфейс Android, потужну батарею та шість років оновлень. До недоліків даної моделі експерти віднесли лише гіршу ігрову продуктивність порівняно з Phone 2a.

Характеристики Nothing Phone 3a:

дисплей — 6,77-дюймовий гнучкий AMOLED, роздільна здатність 1080x2392 пікселів, частота оновлення 120 Гц;

процесор — Qualcomm Snapdragon 7s 3-го покоління;

оперативна пам'ять — 8 ГБ/12 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ/256 ГБ;

камери — 50 Мп основна, 8 Мп надширококутна, 50 Мп телеоб'єктив, 32 Мп фронтальна;

зарядка — дротова 50 Вт;

аккумулятор — 5000 мАг;

водостійкість — IP64;

розміри — 163,5 x 77,5 x 8,4 мм;

вага — 201 г.

Найкращий бюджетний смартфон Samsung

Samsung Galaxy A36 Фото: PhoneArena

Samsung Galaxy A36 5G можна купити в Україні за ціною від 12 230 до 18 750 грн. Причиною для покупки даного смартфона є гарне обладнання, яскравий AMOLED-дисплей, функції камери флагманського рівня, великий акумулятор та шість років підтримки ПЗ.

При цьому у виданні зазначають, що камери Galaxy A36 все ще не можуть перевершити Pixel. Окрім того, цей смартфон не має 3,5-мм аудіопорту.

Характеристики Samsung Galaxy A36:

дисплей — 6,7-дюймовий Super AMOLED, роздільна здатність 1080x2340 пікселів, частота оновлення 120 Гц;

процесор — Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3;

оперативна пам'ять — 6 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ;

камери — 50 Мп основна, 8 Мп надширококутна, 5 Мп макрооб'єктив, 12 Мп фронтальна;

зарядка — дротова 45 Вт;

акумулятор — 5000 мАг;

водостійкість — IP67;

розміри — 162,9 x 78,2 x 7,4 мм;

вага — 195 г.

Найкращий смартфон до 10 000 грн

Samsung Galaxy A26 Фото: sammobile.com

Ціна на Samsung Galaxy A26 5G в Україні станом на лютий 2026 року становить приблизно 9 199 грн за модель з 128 ГБ пам'яті. За ці гроші смартфон пропонує AMOLED-дисплей, Gorilla Glass Victus Plus для передньої та задньої панелей, слот для картки microSD, 5G, непоганий дизайн та шість років оновлень ПЗ.

Характеристики Samsung Galaxy A26 5G:

дисплей — 6,7-дюймовий Super AMOLED, роздільна здатність 1080x2340 пікселів, частота оновлення 120 Гц;

процесор — Samsung Exynos 1380;

оперативна пам'ять — 6 ГБ;

пам'ять -128 ГБ;

камери — 50 Мп основна, 8 Мп надширококутна, 2 Мп макрооб'єктив, 13 Мп фронтальна;

зарядка — дротова 25 Вт;

акумулятор — 5000 мАг;

водостійкість — IP67;

розміри — 164 x 77,5 x 7,7 мм;

вага — 200 г.

Нагадаємо, Samsung Galaxy S22, який вийшов чотири роки тому, досі перевершує сучасні бюджетні телефони за однією важливою характеристикою.

Фокус також повідомляв, що Oppo збирається випустити доступний смартфон Find X9s, який отримає низку першокласних функцій, включно з великим акумулятором.