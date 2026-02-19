Недорогий флагман вже на підході: який смартфон порадує характеристиками у 2026 році (фото)

Компанія Oppo збирається випустити доступний смартфон Find X9s, який отримає низку першокласних функцій, включно з великим акумулятором.

Недорогий флагман Oppo Find X9s, призначений для світового ринку, дещо відрізнятиметься від моделі, запущеної в Китаї. Деталі розкрив портал SmartPrix з посиланням на галузевого інсайдера Йогеша Брара.

Повідомляється, що глобальна модель Oppo Find X9s отримала 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Ці характеристики близькі до звичайного Find X9, випущеного наприкінці минулого року.

Oppo Find X9s Фото: Oppo

Також відомо, що Find X9s працює на нещодавно анонсованому чипсеті MediaTek Dimensity 9500s. Смартфон отримає 12 ГБ оперативної пам'яті та буде продаватись у двох конфігураціях пам’яті: 256 ГБ або 512 ГБ.

Основна потрійна камера Find X9s включає 50-мегапіксельний основний об’єктив, 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив та 50-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. За даними інсайдера, ця камера використовуватиме комбінацію об'єктивів Sony LYT-700 та Samsung JN5. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП.

Однією з визначних характеристик Find X9s став потужний акумулятор ємністю 7025 мАг з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт. При цьому смартфон не підтримує бездротову зарядку, на відміну від стандартного Find X9.

Очікується, що Oppo Find X9s вийде під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16. Інсайдер стверджує, що пристрій з’явиться на світових ринках до другого кварталу цього року.

