Маловідомий смарфон перевершить флагмани: він отримає функцію, на яку всі чекали

Майбутній смартфон Oppo Find X10 може бути оснащений вбудованими магнітами. Очікувалося, що цю функцію отримає флагман Samsung Galaxy S26, однак останні витоки вказують на те, що цього не станеться.

Oppo Find X10 з вбудованими магнітами буде запущений у другій половині року, стверджує інсайдер Smart Pikachu у своєму блозі на Weibo.

Як пояснює Notebookcheck, нове обладнання дозволить Find X10 працювати з магнітними аксесуарами, зокрема підтримувати бездротову зарядку без потреби у спеціальному чохлі. Якщо чутки виявляться правдивими, Oppo стане першим великим китайським виробником смартфонів, який впровадить цю функцію у свої телефони.

Водночас нещодавні повідомлення інсайдерів свідчать, що флагман Samsung Galaxy S26 не отримає вбудовану магнітну панель. Найімовірніше, цю функцію приберегли для серії Galaxy S27, яка вийде у 2027 році.

Що стосується дати релізу Find X10, смартфон може вийти між червнем і груднем 2026 року. Враховуючи, що Find X9 та Find X9 Pro були випущені в жовтні минулого року, експерти очікують виходу Find X10 у жовтні 2026 року.

PhoneArena зазначає, що прорив у сфері магнітної бездротової зарядки здійснила Apple, представивши MagSafe у серії iPhone 12. Згадом Google запустила свою систему Pixelsnap із серією Pixel 10, але жоден інший великий бренд не підтримує вбудовану магнітну зарядку. Тож Oppo потенційно може стати однією з небагатьох компаній, що пропонують цю функцію.

