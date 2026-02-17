Малоизвестный смарфон превзойдет флагманы: он получит функцию, которую все ждали

Будущий смартфон Oppo Find X10 может быть оснащен встроенными магнитами. Ожидалось, что эту функцию получит флагман Samsung Galaxy S26, однако последние утечки указывают на то, что этого не произойдет.

Oppo Find X10 со встроенными магнитами будет запущен во второй половине года, утверждает инсайдер Smart Pikachu в своем блоге на Weibo.

Как объясняет Notebookcheck, новое оборудование позволит Find X10 работать с магнитными аксессуарами, в частности поддерживать беспроводную зарядку без необходимости в специальном чехле. Если слухи окажутся правдивыми, Oppo станет первым крупным китайским производителем смартфонов, который внедрит эту функцию в свои телефоны.

В то же время недавние сообщения инсайдеров свидетельствуют, что флагман Samsung Galaxy S26 не получит встроенную магнитную панель. Скорее всего, эту функцию приберегли для серии Galaxy S27, которая выйдет в 2027 году.

Что касается даты релиза Find X10, смартфон может выйти между июнем и декабрем 2026 года. Учитывая, что Find X9 и Find X9 Pro были выпущены в октябре прошлого года, эксперты ожидают выхода Find X10 в октябре 2026 года.

PhoneArena отмечает, что прорыв в сфере магнитной беспроводной зарядки совершила Apple, представив MagSafe в серии iPhone 12. Впоследствии Google запустила свою систему Pixelsnap с серией Pixel 10, но ни один другой крупный бренд не поддерживает встроенную магнитную зарядку. Поэтому Oppo потенциально может стать одной из немногих компаний, предлагающих эту функцию.

