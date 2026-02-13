Неприметный смартфон Android может удивить камерой: на какую модель обратить внимание

Будущие смартфоны Xiaomi 18 могут получить значительное обновление камеры, превзойдя флагманы Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10.

Смартфоны Xiaomi 18, вероятно, будут оснащены 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Это касается всех моделей серии, а не только варианта Ultra, утверждает авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

Хотя информатор не называет бренд, эксперты портала Android Authority пришли к выводу, что речь идет о Xiaomi 18. Если слухи окажутся правдивым, это станет существенным шагом вперед по сравнению с 50-мегапиксельным объективом Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

Как отмечают в издании, базовый Xiaomi 17 использует линейный телеобъектив, а не перископический. Перейдя на перископический объектив Xiaomi может достичь большего фокусного расстояния, что обеспечит более естественное размытие фона.

Важно

Хотя перископические телеобъективы с разрешением 200 МП уже стали нормой среди китайских производителей смартфонов, обычно их устанавливают только на устройства Pro или Ultra. Поэтому для базовой модели Xiaomi 18 это будет прорывом.

"Внедрив их в базовый вариант, Xiaomi может вдохновить другие бренды последовать этому примеру и, надеемся, заставить Samsung обновить телеобъектив на Galaxy S27, теперь, когда S26 уже поступил в производство", — считают в издании.

