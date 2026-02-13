Непримітний смартфон Android може здивувати камерою: на яку модель звернути увагу

Майбутні смартфони Xiaomi 18 можуть отримати значне оновлення камери, перевершивши флагмани Samsung Galaxy S26 та Google Pixel 10.

Смартфони Xiaomi 18, ймовірно, будуть оснащені 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом. Це стосується всіх моделей серії, а не лише варіанта Ultra, стверджує авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

Хоча інформатор не називає бренд, експерти порталу Android Authority дійшли до висновку, що мова йде про Xiaomi 18. Якщо чутки виявляться правдивим, це стане суттєвим кроком уперед у порівнянні з 50-мегапіксельною об'єктивом Xiaomi 17, 17 Pro та 17 Pro Max.

Як зазначають у виданні, базовий Xiaomi 17 використовує лінійний телеоб'єктив, а не перископічний. Перейшовши на перископічний об'єктив Xiaomi може досягти більшої фокусної відстані, що забезпечить більш природне розмиття фону.

Хоча перископічні телеоб'єктиви з роздільною здатністю 200 МП вже стали нормою серед китайських виробників смартфонів, зазвичай їх встановлюють лише на пристрої Pro або Ultra. Тож для базової моделі Xiaomi 18 це буде проривом.

"Впровадивши їх у базовий варіант, Xiaomi може надихнути інші бренди наслідувати цей приклад і, сподіваємося, змусити Samsung оновити телеоб'єктив на Galaxy S27, тепер, коли S26 вже надійшов у виробництво", — вважають у виданні.

