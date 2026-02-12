"Кажется бессмысленным": обозреватель назвал переоцененный смартфон, который он точно не купит в 2026 году

Будущий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra, вероятно, не получит одну из передовых функций, уже интегрированную в первоклассные смартфоны конкурентов.

Последние утечки информации и слухи подтвердили, что Samsung Galaxy S26 Ultra не будет иметь встроенной совместимости с Qi2. Обозреватель портала Android Police Марк Янсен считает это существенным недостатком, как для устройства флагманского уровня.

Как отмечает Янсен, на первый взгляд отсутствие Qi2 может показаться неважным. В конце концов, это просто немного лучшая версия беспроводной зарядки. Однако приобретя телефон с Qi2, эксперт открыл для себя и другие преимущества данной функции.

По мнению обозревателя, ключевое преимущество Qi2 заключается не в более надежной и быстрой беспроводной зарядке, а в возможности прикреплять различные вещи к задней панели. За шесть месяцев пользования Google Pixel 10 Pro автор прикреплял к своему смартфону внешние зарядные устройства, игровые контроллеры и даже электронные книги.

"Я попробовал будущее, и пути назад нет. Для меня будущее — это возможность приклеивать вещи на заднюю панель телефона, будто это самый маленький в мире холодильник", — поделился он.

Смартфоны Galaxy S26 будут предлагать похожий функционал с помощью магнитного чехла, но это не совсем то же самое. Большинству чехлов не хватает магнитной силы Qi2, что ограничит возможности "самого мощного" смартфона Samsung.

В целом Янсен пришел к выводу, что Galaxy S26 Ultra не оправдывает своего названия. Более того, линейка Galaxy Ultra на протяжении многих лет пытается внедрять инновации, но с 2022 года практически не изменилась. Эти флагманские смартфоны каждый год получали обновленный процессор, но объем оперативной памяти не увеличился с момента дебюта первой модели Ultra, а размер батареи остался неизменным с 2020 года.

Сегодня Galaxy Ultra все еще остаются одними из самых продаваемых устройств. Это вполне может быть связано с лояльностью к бренду и привлекательностью чего-то знакомого. Однако обозреватель больше не видит смысла покупать новый Galaxy Ultra.

"Дошло до того, что покупать новый Samsung Galaxy Ultra кажется бессмысленным, особенно если у вас уже есть более старый Ultra. И в какой-то момент люди перестанут верить в пустую болтовню. Я знаю, что я перестал", — пояснил эксперт.

