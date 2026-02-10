Популярный дешевый смартфон Samsung неприятно удивил: что возмутило людей

Последний маркетинговый трюк Samsung для бюджетных телефонов насторожил обозревателя технологий из-за завышенного брендинга и ложных обещаний.

Samsung недавно анонсировала эксклюзивный для Индии Galaxy F70e в преддверии релиза, запланированного на 17 февраля. Хотя это один из самых дешевых телефонов Samsung, анонс переполнен смелыми заявлениями и модными словами, которые обозреватель портала SamMobile Михай Матей назвал неуместными.

"Я считаю маркетинг компании почти оскорбительным. Это обновленный Galaxy A07 5G, однако Samsung India представляет его так, будто он является краеугольным камнем всего своего портфолио бюджетных телефонов", — заявил Матей.

Эксперт отметил, что нет ничего плохого в маркетинге нового продукта, однако в данном случае речь идет о ряде преувеличений. Некоторые из них он разобрал подробнее.

Відео дня

К примеру, в официальном анонсе утверждается, что Galaxy F70e 5G — первый смартфон совершенно новой серии Galaxy F70. Хотя технически это действительно первый телефон F70, в реальности это просто переименованный Galaxy A07, известный как самый дешевый смартфон Samsung.

По мнению автора, компания намеренно использовала брендинг F70e, чтобы переоценить ценность устройства. Он пояснил, что само название F70 вводит в заблуждение, ведь будто предполагает связь с устройством уровня A70, которого даже не существует.

Обозреватель смартфонов также обратил внимание на обещание "непревзойденного опыта работы с камерой". По его словам, в камере Galaxy F70e на самом деле нет ничего особенного. Смартфон предлагает одну из самых дешевых и самых слабых камер в линейке Samsung.

Кроме того, автор раскритиковал утверждение об "отделке из премиум-кожи" и "чрезвычайно плавном дисплее с четким и захватывающим изображением". Он отметил, что телефон не обтянут настоящей кожей и даже не имеет AMOLED-панели.

Важно

Бюджетные смартфоны для съемки фото и видео: лучшие 10 моделей 2025 года (фото)

Что касается работы на базе MediaTek Dimensity 6300 с показателем AnTuTu более 623 000, Матей отметил, что Galaxy F70e не предлагает "производительности без задержек", особенно во время многозадачности или запуска ресурсоемких программ. Заявленный Samsung результат в AnTuTu также, по его мнению, выглядит сомнительным, ведь Dimensity 6300 обычно набирает около 420 000 баллов.

Последним пунктом стало обещание "премиум-функций по доступной цене". По словам эксперта, Galaxy F70e действительно является хорошим выбором за свои деньги, однако он не предлагает никаких премиум-функций.

"Он может быть достойной покупкой, если не обращать внимания на модные словечки. И это иронично. Бюджетные пользователи заслуживают честности, а не завышенного брендинга и пустых обещаний. Маркетинговые кампании не должны становиться менее искренними, чем ниже вы опускаетесь в ценовой лестнице", — подытожил Матей.

Напомним, смартфон Samsung может получить одну из самых интересных функций iPhone и даже превзойти устройства Apple.

Фокус также сообщал, что среднебюджетный Samsung Galaxy S25 FE во многом не уступает флагманам Galaxy S24 или Galaxy S25 Edge.