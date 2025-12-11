Бюджетные смартфоны для съемки фото и видео: лучшие 10 моделей 2025 года (фото)

Все модели, представленные в данном рейтинге, протестировали и оценили эксперты, поэтому можно быть уверенными в их рекомендациях.

Не нужно тратить огромные деньги: даже бюджетные телефоны сегодня оснащаются неплохими камерами, позволяющими снимать фото и видео хорошего качества, уверены эксперты amateurphotographer.com.

Хотя цены на флагманские смартфоны, как правило, растут, рынок доступных телефонов по-прежнему огромен, и, к счастью, многие из них могут похвастаться отличными камерами.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: androidauthority.com

Еще один хороший вариант, если ваш бюджет ограничен, — это купить старый флагманский или среднебюджетный телефон от крупного производителя или выбрать менее известную марку. В этом списке имеются оба варианта: и популярные Apple, Samsung, Google, и менее "модные" Motorola, Xiaomi, Honor, Tecno.

Смартфон Xiaomi 13T Pro Фото: gsmarena.com

Лучшие бюджетные и среднебюджетные камерофоны:

Лучший бюджетный в целом: Samsung Galaxy S24 FE. Лучший бюджетный от Google: Google Pixel 9a. Лучший недорогой iPhone: iPhone 12. Лучший бюджетный от Samsung: Samsung Galaxy A56 5G. Лучший для видеосъемки и видеоблогинга: Samsung Galaxy S23. Лучший бюджетный телефон с камерой Leica: Xiaomi 13T Pro. Лучший бюджетный телефон для съемки в условиях низкой освещенности: Motorola Edge 50 Neo. Самый дешевый камерофон от Samsung: Samsung Galaxy A35. Лучший среднебюджетный телефон от Honor: Honor 400. Лучший по соотношению цены и качества: Tecno Camon 40 Pro.

Смартфоны Motorola Edge 50 Neo

Ранее мы писали о том. что лучшими бюджетными телефонами 2025 года стали модели от 200 долларов. В рейтинг попали смартфоны от 200 до 400 долларов, которые прошли тесты специалистов Рhone Аrena: Samsung Galaxy A16 5G, A36 5G, Nothing Phone (3a), Moto G (2025), CMF Phone 2 Pro.