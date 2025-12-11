Бюджетные смартфоны для съемки фото и видео: лучшие 10 моделей 2025 года (фото)
Все модели, представленные в данном рейтинге, протестировали и оценили эксперты, поэтому можно быть уверенными в их рекомендациях.
Не нужно тратить огромные деньги: даже бюджетные телефоны сегодня оснащаются неплохими камерами, позволяющими снимать фото и видео хорошего качества, уверены эксперты amateurphotographer.com.
Хотя цены на флагманские смартфоны, как правило, растут, рынок доступных телефонов по-прежнему огромен, и, к счастью, многие из них могут похвастаться отличными камерами.
Еще один хороший вариант, если ваш бюджет ограничен, — это купить старый флагманский или среднебюджетный телефон от крупного производителя или выбрать менее известную марку. В этом списке имеются оба варианта: и популярные Apple, Samsung, Google, и менее "модные" Motorola, Xiaomi, Honor, Tecno.
Лучшие бюджетные и среднебюджетные камерофоны:
- Лучший бюджетный в целом: Samsung Galaxy S24 FE.
- Лучший бюджетный от Google: Google Pixel 9a.
- Лучший недорогой iPhone: iPhone 12.
- Лучший бюджетный от Samsung: Samsung Galaxy A56 5G.
- Лучший для видеосъемки и видеоблогинга: Samsung Galaxy S23.
- Лучший бюджетный телефон с камерой Leica: Xiaomi 13T Pro.
- Лучший бюджетный телефон для съемки в условиях низкой освещенности: Motorola Edge 50 Neo.
- Самый дешевый камерофон от Samsung: Samsung Galaxy A35.
- Лучший среднебюджетный телефон от Honor: Honor 400.
- Лучший по соотношению цены и качества: Tecno Camon 40 Pro.
Ранее мы писали о том. что лучшими бюджетными телефонами 2025 года стали модели от 200 долларов. В рейтинг попали смартфоны от 200 до 400 долларов, которые прошли тесты специалистов Рhone Аrena: Samsung Galaxy A16 5G, A36 5G, Nothing Phone (3a), Moto G (2025), CMF Phone 2 Pro.