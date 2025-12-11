Бюджетні смартфони для зйомки фото і відео: найкращі 10 моделей 2025 року (фото)

Усі моделі, представлені в цьому рейтингу, протестували й оцінили експерти, тому можна бути впевненими в їхніх рекомендаціях.

Не потрібно витрачати величезні гроші: навіть бюджетні телефони сьогодні оснащуються непоганими камерами, що дають змогу знімати фото і відео хорошої якості, впевнені експерти amateurphotographer.com.

Хоча ціни на флагманські смартфони, як правило, зростають, ринок доступних телефонів, як і раніше, величезний, і, на щастя, багато хто з них може похвалитися чудовими камерами.

Усі моделі, представлені в цьому рейтингу, протестували й оцінили експерти, тому можна бути впевненими в рекомендаціях.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: androidauthority.com

Ще один хороший варіант, якщо ваш бюджет обмежений, — це купити старий флагманський або середньобюджетний телефон від великого виробника або вибрати менш відому марку. У цьому списку є обидва варіанти: і популярні Apple, Samsung, Google, і менш "модні" Motorola, Xiaomi, Honor, Tecno.

Смартфон Xiaomi 13T Pro Фото: gsmarena.com

Найкращі бюджетні та середньобюджетні камерофони:

Найкращий бюджетний загалом: Samsung Galaxy S24 FE. Найкращий бюджетний від Google: Google Pixel 9a. Найкращий недорогий iPhone: iPhone 12. Найкращий бюджетний від Samsung: Samsung Galaxy A56 5G. Найкращий для відеозйомки та відеоблогінгу: Samsung Galaxy S23. Найкращий бюджетний телефон із камерою Leica: Xiaomi 13T Pro. Найкращий бюджетний телефон для зйомки в умовах низької освітленості: Motorola Edge 50 Neo. Найдешевший камерофон від Samsung: Samsung Galaxy A35. Найкращий середньобюджетний телефон від Honor: Honor 400. Найкращий за співвідношенням ціни та якості: Tecno Camon 40 Pro.

Смартфони Motorola Edge 50 Neo

Раніше ми писали про те. що найкращими бюджетними телефонами 2025 року стали моделі від 200 доларів. До рейтингу потрапили смартфони від 200 до 400 доларів, які пройшли тести фахівців Рhone Аrena: Samsung Galaxy A16 5G, A36 5G, Nothing Phone (3a), Moto G (2025), CMF Phone 2 Pro.