Найкращі бюджетні телефони 2025 року за результатами тестів: моделі від 200 доларів (фото)

До рейтингу потрапили смартфони від 200 до 400 доларів, які пройшли тести фахівців Рhone Аrena: Samsung Galaxy A16 5G, A36 5G, Nothing Phone (3a), Moto G (2025), CMF Phone 2 Pro

У 2025 році більшість хороших бюджетних телефонів коштують десь від 350 до 500 доларів. Є й дешевші варіанти, але вони йдуть на великі компроміси. Експерти phonearena.com пропонують розглянути найкращі доступні телефони, пояснивши всі їхні плюси та мінуси.

Samsung Galaxy A16 5G

Galaxy A16 5G коштує всього 200 доларів. Продуктивність достатня, якщо не очікувати від нього занадто багато чого. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з частотою оновлення 90 Гц і яскравістю до 800 ніт, але відблиски досить помітні на вулиці. Модель працює на чипсеті Exynos 1330, але має лише 4 ГБ оперативної пам'яті. Це головний компроміс, через який телефон працює трохи повільно. Це нормально в даному ціновому класі. Зате є 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Відео дня

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G Фото: androidpolice.com

Завдяки батареї ємністю 5000 мАг час автономної роботи хороший, а також підтримується зарядка потужністю 25 Вт, тому повна зарядка займає близько півтори години (бездротової зарядки немає, але це очікувано).

Також є 50-мегапіксельна основна камера і 5-мегапіксельна надширококутна камера. Основна і надширококутна камери напрочуд хороші для цієї ціни, але не варто очікувати видатних результатів в умовах низької освітленості. Один із недоліків — відеозйомка обмежена роздільною здатністю 1080p, але це очікувано для такої ціни. Нарешті, Galaxy A16 поставляється з Android 14/One UI 6.1, і Samsung обіцяє 4 роки оновлень програмного забезпечення, що краще, ніж у багатьох інших недорогих телефонів.

Moto G (2025)

Moto G (2025) — непоганий недорогий телефон, але він не сильно покращився порівняно з попереднім поколінням. Гаджет відрізняється стильним дизайном, трохи більшим 6,7-дюймовим дисплеєм і частотою оновлення 120 Гц. Також він перейшов на трохи потужніший чипсет MediaTek Dimensity 6300 (раніше використовувався Snapdragon 4 Gen 1).

Смартфон Moto G (2025) Фото: androidauthority.com

Однак у нього, як і раніше, 4 ГБ оперативної пам'яті, що здається занадто мало, а РК-екран має роздільну здатність 720p, тому кольори не такі яскраві, як на OLED-екранах, і може спостерігатися деяка пікселізація.

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro пропонує набагато більше, ніж інші конкуренти в ціновому діапазоні 300 доларів Цей телефон не тільки має оригінальний вигляд, а й розв'язує найбільшу проблему дешевших телефонів — повільну продуктивність.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Він оснащений адекватним процесором, але секрет успіху — це добре оптимізований інтерфейс, який виглядає чистим і швидким. Є 8 ГБ оперативної пам'яті та щедрі 256 ГБ вбудованої пам'яті.

У смартфона потрійна основна камера і навіть 2-кратний оптичний телеоб'єктив. Усі датчики непогано справляються зі своїм завданням. Телефон також оснащений батареєю ємністю 5000 мАг з хорошою продуктивністю в реальних умовах і дротовою зарядкою потужністю 33 Вт.

Samsung Galaxy A36 5G

Galaxy A36 5G — найкращий варіант телефону вартістю менше 400 доларів.

Samsung не сильно змінила торішню модель, але тепер користувачі отримують швидший чип і 8 ГБ оперативної пам'яті (дуже важливе оновлення, враховуючи, що в попередній версії було 6 ГБ).

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G Фото: androidauthority.com

У списку переваг також значаться обіцянка 6 років оновлень ОС, висока продуктивність камери, новітній Android 15 з One UI 7 і навіть деякі функції штучного інтелекту. До недоліків можна віднести, мабуть, не найкращу продуктивність і відсутність слота для карти microSD (для тих, кому це важливо).

Нічого Телефон (3а)

Модель (3a) ідеально вписується в ціновий сегмент до 400 доларів і зберігає блискуче підсвічування на задній панелі.

Смартфон Nothing Phone (3a) Фото: Future

Як і всі представлені тут телефони, (3a) дуже вдало поєднує в собі функціональність і ціну. Тестувальникам подобається, що Nothing приділяє увагу навіть таким дрібним деталям, як чітка тактильна віддача.

Як і у випадку з іншими телефонами Nothing, для купівлі цієї моделі необхідно пройти бета-тестування.