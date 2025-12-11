Лучшие бюджетные телефоны 2025 года по результатам тестов: модели от 200 долларов (фото)

В рейтинг попали смартфоны от 200 до 400 долларов, которые прошли тесты специалистов Рhone Аrena: Samsung Galaxy A16 5G, A36 5G, Nothing Phone (3a), Moto G (2025), CMF Phone 2 Pro

В 2025 году большинство хороших бюджетных телефонов стоят где-то от 350 до 500 долларов. Есть и более дешевые варианты, но они идут на большие компромиссы. Эксперты phonearena.com предлагают рассмотреть лучшие доступные телефоны, объяснив все их плюсы и минусы.

Samsung Galaxy A16 5G

Galaxy A16 5G стоит всего 200 долларов. Производительность достаточная, если не ожидать от него слишком многого. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 800 нит, но блики довольно заметны на улице. Модель работает на чипсете Exynos 1330, но имеет всего 4 ГБ оперативной памяти. Это главный компромисс, из-за которого телефон работает немного медленно. Это нормально в данном ценовом классе. Зато есть 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон Samsung Galaxy A16 5G Фото: androidpolice.com

Благодаря батарее емкостью 5000 мАч время автономной работы хорошее, а также поддерживается зарядка мощностью 25 Вт, поэтому полная зарядка занимает около полутора часов (беспроводной зарядки нет, но это ожидаемо).

Также имеется 50-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Основная и сверхширокоугольная камеры на удивление хороши для этой цены, но не стоит ожидать выдающихся результатов в условиях низкой освещенности. Один из недостатков — видеосъемка ограничена разрешением 1080p, но это ожидаемо для такой цены. Наконец, Galaxy A16 поставляется с Android 14/One UI 6.1, и Samsung обещает 4 года обновлений программного обеспечения, что лучше, чем у многих других недорогих телефонов.

Moto G (2025)

Moto G (2025) — неплохой недорогой телефон, но он не сильно улучшился по сравнению с предыдущим поколением. Гаджет отличается стильным дизайном, немного большим 6,7-дюймовым дисплеем и частотой обновления 120 Гц. Также он перешел на немного более мощный чипсет MediaTek Dimensity 6300 (ранее использовался Snapdragon 4 Gen 1).

Смартфон Moto G (2025) Фото: androidauthority.com

Однако у него по-прежнему 4 ГБ оперативной памяти, что кажется слишком мало, а ЖК-экран имеет разрешение 720p, поэтому цвета не такие яркие, как на OLED-экранах, и может наблюдаться некоторая пикселизация.

CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro предлагает гораздо больше, чем другие конкуренты в ценовом диапазоне 300 долларов Этот телефон не только выглядит оригинально, но и решает самую большую проблему более дешевых телефонов — медленную производительность.

Смартфон CMF Phone 2 Pro Фото: The Sun

Он оснащен адекватным процессором, но секрет успеха — это хорошо оптимизированный интерфейс, который выглядит чистым и быстрым. Есть 8 ГБ оперативной памяти и щедрые 256 ГБ встроенной памяти.

У смартфона тройная основная камера и даже 2-кратный оптический телеобъектив. Все датчики неплохо справляются со своей задачей. Телефон также оснащен батареей емкостью 5000 мАч с хорошей производительностью в реальных условиях и проводной зарядкой мощностью 33 Вт.

Samsung Galaxy A36 5G

Galaxy A36 5G — лучший вариант телефона стоимостью менее 400 долларов.

Samsung не сильно изменила прошлогоднюю модель, но теперь пользователи получают более быстрый чип и 8 ГБ оперативной памяти (очень важное обновление, учитывая, что в предыдущей версии было 6 ГБ).

Смартфон Samsung Galaxy A36 5G Фото: androidauthority.com

В списке преимуществ также значатся обещание 6 лет обновлений ОС, высокая производительность камеры, новейший Android 15 с One UI 7 и даже некоторые функции искусственного интеллекта. К недостаткам можно отнести, пожалуй, не самую лучшую производительность и отсутствие слота для карты microSD (для тех, кому это важно).

Nothing Phone (3a)

Модель (3a) идеально вписывается в ценовой сегмент до 400 долларов и сохраняет блестящую подсветку на задней панели.

Смартфон Nothing Phone (3a) Фото: Future

Как и все представленные здесь телефоны, (3a) очень удачно сочетает в себе функциональность и цену. Тестировщикам нравится, что Nothing уделяет внимание даже таким мелким деталям, как четкая тактильная отдача.

Как и в случае с другими телефонами Nothing, для покупки этой модели необходимо пройти бета-тестирование.