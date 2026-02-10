Популярний дешевий смартфон Samsung неприємно здивував: що обурило людей

Останній маркетинговий трюк Samsung для бюджетних телефонів насторожив оглядача технологій через завищений брендинг та неправдиві обіцянки.

Samsung нещодавно анонсувала ексклюзивний для Індії Galaxy F70e напередодні релізу, запланованого на 17 лютого. Хоча це один із найдешевших телефонів Samsung, анонс переповнений сміливими заявами та модними словами, які оглядач порталу SamMobile Міхай Матей назвав недоречними.

"Я вважаю маркетинг компанії майже образливим. Це оновлений Galaxy A07 5G, проте Samsung India презентує його так, ніби він є наріжним каменем усього свого портфоліо бюджетних телефонів", — заявив Матей.

Експерт наголосив, що немає нічого поганого в маркетингу нового продукту, однак в даному випадку йдеться про низку перебільшень. Деякі з них він розібрав детальніше.

До прикладу, в офіційному анонсі стверджується, що Galaxy F70e 5G — перший смартфон абсолютно нової серії Galaxy F70. Хоча технічно це справді перший телефон F70, в реальності це просто перейменований Galaxy A07, відомий як найдешевший смартфон Samsung.

На думку автора, компанія навмисно використала брендинг F70e, щоб переоцінити цінність пристрою. Він пояснив, що сама назва F70 вводить в оману, адже ніби передбачає зв'язок із пристроєм рівня A70, якого навіть не існує.

Оглядач смартфонів також звернув увагу на обіцянку "неперевершеного досвіду роботи з камерою". За його словами, у камері Galaxy F70e насправді немає нічого особливого. Смартфон пропонує одну з найдешевших і найслабших камер у лінійці Samsung.

Окрім того, автор розкритикував твердження про "оздоблення з преміум-шкіри" та "надзвичайно плавний дисплей з чітким та захопливим зображенням". Він зазначив, що телефон не обтягнутий справжньою шкірою та навіть не має AMOLED-панелі.

Що стосується роботи на базі MediaTek Dimensity 6300 з показником AnTuTu понад 623 000, Матей наголосив, що Galaxy F70e не пропонує "продуктивності без затримок", особливо під час багатозадачності або запуску ресурсомістких програм. Заявлений Samsung результат в AnTuTu також, на його думку, виглядає сумнівним, адже Dimensity 6300 зазвичай набирає близько 420 000 балів.

Останнім пунктом стала обіцянка "преміум-функцій за доступною ціною". За словами експерта, Galaxy F70e справді є хорошим вибором за свої гроші, однак він не пропонує жодних преміум-функцій.

"Він може бути гідною покупкою, якщо не звертати уваги на модні слівця. І це іронічно. Бюджетні користувачі заслуговують на чесність, а не на завищений брендинг та порожні обіцянки. Маркетингові кампанії не повинні ставати менш щирими, чим нижче ви опускаєтеся в ціновій драбині", — підсумував Матей.

