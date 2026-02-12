"Здається безглуздим": оглядач назвав переоцінений смартфон, який він точно не купить у 2026 році

Майбутній флагман Samsung Galaxy S26 Ultra, ймовірно, не отримає одну з передових функцій, вже інтегровану у першокласні смартфони конкурентів.

Останні витоки інформації та чутки підтвердили, що Samsung Galaxy S26 Ultra не матиме вбудованої сумісності з Qi2. Оглядач порталу Android Police Марк Янсен вважає це суттєвим недоліком, як для пристрою флагманського рівня.

Як зазначає Янсен, на перший погляд відсутність Qi2 може здатись неважливою. Зрештою, це просто трохи краща версія бездротової зарядки. Однак придбавши телефон з Qi2, експерт відкрив для себе й інші переваги даної функції.

На думку оглядача, ключова перевага Qi2 полягає не в надійнішій та швидшій бездротовій зарядці, а у можливості прикріплювати різні речі до задньої панелі. За шість місяців користування Google Pixel 10 Pro автор прикріпляв до свого смартфона зовнішні зарядні пристрої, ігрові контролери та навіть електронні книги.

"Я скуштував майбутнє, і шляху назад немає. Для мене майбутнє — це можливість приклеювати речі на задню панель телефону, ніби це найменший у світі холодильник", — поділився він.

Смартфони Galaxy S26 пропонуватимуть схожий функціонал за допомогою магнітного чохла, але це не зовсім те саме. Більшості чохлів бракує магнітної сили Qi2, що обмежить можливості "найпотужнішого" смартфона Samsung.

В цілому Янсен дійшов до висновку, що Galaxy S26 Ultra не виправдовує своєї назви. Ба більше, лінійка Galaxy Ultra протягом багатьох років намагається впроваджувати інновації, але з 2022 року практично не змінилася. Ці флагманські смартфони щороку отримували оновлений процесор, але обсяг оперативної пам'яті не збільшився з моменту дебюту першої моделі Ultra, а розмір батареї залишився незмінним з 2020 року .

Сьогодні Galaxy Ultra все ще залишаються одиними з найбільш продаваних пристроїв. Це цілком може бути пов’язано з лояльністю до бренду та привабливістю чогось знайомого. Однак оглядач більше не бачить сенсу купувати новий Galaxy Ultra.

"Дійшло до того, що купувати новий Samsung Galaxy Ultra здається безглуздим, особливо якщо у вас вже є старіший Ultra. І в якийсь момент люди перестануть вірити в порожній галас. Я знаю, що я перестав", — пояснив експерт.

Нагадаємо, Samsung більше не випускатиме оновлення для смартфонів Galaxy S21, які дебютували п’ять років тому.

Фокус також повідомляв, що останній анонс Samsung для бюджетних телефонів обурив експерта через неправдиві обіцянки.