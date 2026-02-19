Недорогой флагман уже на подходе: какой смартфон порадует характеристиками в 2026 году (фото)

Компания Oppo собирается выпустить доступный смартфон Find X9s, который получит ряд первоклассных функций, включая большой аккумулятор.

Недорогой флагман Oppo Find X9s, предназначенный для мирового рынка, будет несколько отличаться от модели, запущенной в Китае. Детали раскрыл портал SmartPrix со ссылкой на отраслевого инсайдера Йогеша Брара.

Сообщается, что глобальная модель Oppo Find X9s получила 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Эти характеристики близки к обычному Find X9, выпущенному в конце прошлого года.

Oppo Find X9s Фото: Oppo

Также известно, что Find X9s работает на недавно анонсированном чипсете MediaTek Dimensity 9500s. Смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти и будет продаваться в двух конфигурациях памяти: 256 ГБ или 512 ГБ.

Основная тройная камера Find X9s включает 50-мегапиксельный основной объектив, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. По данным инсайдера, эта камера будет использовать комбинацию объективов Sony LYT-700 и Samsung JN5. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП.

Одной из выдающихся характеристик Find X9s стал мощный аккумулятор емкостью 7025 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. При этом смартфон не поддерживает беспроводную зарядку, в отличие от стандартного Find X9.

Ожидается, что Oppo Find X9s выйдет под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Инсайдер утверждает, что устройство появится на мировых рынках ко второму кварталу этого года.

Напомним, будущий смартфон Oppo Find X10 Pro получит передовой процессор и целых две 200-мегапиксельные камеры на задней панели.

Фокус также сообщал, Oppo Find X10 может получить встроенную магнитную панель, в отличие от флагмана Samsung Galaxy S26.