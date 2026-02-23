"Можете заощадити купу грошей": старий смартфон вразив експерта якістю камери (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S22, який вийшов чотири роки тому, досі перевершує сучасні бюджетні телефони за однією важливою характеристикою.

Для тих, хто хоче придбати недорогий телефон Android, оглядач гаджетів Брендон Мініман радить розглянути старий флагман Samsung Galaxy S22. Свій вибір він пояснив у статті для MakeUseOf.

Смартфони Galaxy минулих років мають кілька функцій, які забезпечують набагато кращу продуктивність камери, порівняно з іншими недорогими телефонами. Щоб продемонструвати це, автор знайшов свій Galaxy S22, оновив програмне забезпечення та завантажив застосунок Expert RAW.

"Тепер мій старий Galaxy може перевершити будь-який сучасний бюджетний телефон у плані камери завдяки своїй здатності робити фотографії у форматі RAW, займатися астрофотографією та користуватися різними фокусними відстанями завдяки фантастичній системі обробки зображень Samsung", — стверджує Мініман.

Камера Galaxy S22 Фото: makeuseof.com

Як пояснює експерт, формат RAW фіксує десятки тисяч рівнів яскравості та надає необмежений контроль над балансом білого під час постобробки. Водночас JPEG може фіксувати лише 256 рівнів яскравості та автоматично встановлює баланс білого, який не піддається редагуванню.

Окрім того, під час фотографування у форматі RAW смартфон захоплює трильйони кольорів, а не мільйони, як у форматі JPEG. Завдяки всім цим багатим кольоровим даним, фотографії у форматі RAW часто виходять "плавнішими", оскільки у них відсутні смуги, притаманні деяким JPEG-файлам.

Застосунок Expert RAW можна безкоштовно завантажити в магазині Samsung. Окрім вищезгаданих переваг, програма має прихований режим астрофотографії, який дозволяє робити фотографії нічного неба з довгою витримкою.

Камера Samsung Galaxy S22 Фото: makeuseof.com

Оглядач також вказав на те, що телефони Samsung роками мали чудовий процесор обробки сигналів зображення (ISP) завдяки використанню чипсетів Qualcomm або Exynos. Вони добре справляються з усім: від постобробки для підвищення різкості до покращення кольору та навіть розмиття фону в портретному режимі.

Крім того, всі пристрої Galaxy S мають потрійні об'єктиви, чого не можна сказати про багато популярних бюджетних телефонів інших брендів. До прикладу, Galaxy S22 пропонує 70 мм та 3-кратний оптичний зум на телеоб'єктиві, 13 мм фокусну відстань на основному ширококутному об'єктиві та 23 мм для надширококутного об'єктива.

"Чудово, що ви можете заощадити купу грошей, придбавши вживаний Samsung Galaxy аж до 2020 року випуску, а потім завантажити на нього безкоштовний застосунок, такий як Expert RAW, і отримати максимальну якість камери та універсальність постобробки", — підсумував Мініман.

Нагадаємо, Samsung готується незабаром випустити два бюджетні смартфони — Galaxy A57 та Galaxy A37.

Фокус також повідомляв, що жінка змогла увімкнути телефон Samsung Gusto 2, який пролежав у пустелі десять років.