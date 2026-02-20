"Я не могла повірити": жінка знайшла в пустелі таємничий телефон, який всіх вразив (фото)

Пенсіонерка знайшла побитий Samsung Gusto 2, який пролежав у чагарниках понад десять років. Жінці вдалося не лише увімкнути пристрій, але й розшукати власника.

Наприкінці листопада 84-річна Кеті Елкін вирушила разом із чоловіком до пустелі в американському місті Прескотт, штат Аризона, щоб прогулятись. Замість того, щоб піти популярною туристичною дорогою, вони звернули на покриту бур’янами стежку, де натрапили на запилений Samsung Gusto 2, пише CNET.

Спочатку жінка хотіла віддати телефон сусідському хлопчику, який любить розбирати електроніку. Але коли вона принесла його додому, то вирішила спробувати увімкнути пристрій, використавши один зі своїх старих кабелів. На диво, їй це вдалося.

"Я не могла повірити, коли він почав заряджатися. "Я подумала: "О Боже, цікаво, кому належить цей телефон?" І ось тоді почалася таємниця", — згадує Елкін.

Samsung Gusto 2 Фото: cnet.com

Повідомлення на телефоні вказували на те, що він належав жінці на ім’я Медді, яка працювала в кафе, ймовірно, мала родинні зв'язки в Чикаго, орендувала житло та була завзятою туристкою. Останнє повідомлення було позначено як субота, 16 травня. Як виявилось, 16 травня припадало на суботу у 2020 та 2015 роках.

Елкін вирішила зателефонувати за номером, підписаним як "тато", але ніхто не відповів. Їй довелося залишити повідомлення. Через десять хвилин телефон задзвонив, але на іншому кінці дроту був не чоловік, а сама Медді. Як виявилось, вона приїхала до Чикаго відвідати батька на свята. Жінки розмовляли близько 10 хвилин, протягом яких виявилось, що телефон був загублений у 2015 році.

"Вона була вражена. Ми обидві були вражені", — сказала Елкін.

Як зазначають у виданні, Samsung Gusto 2 пролежав у пустелі ціле десятиліття. На відміну від деяких частин Аризони, у Прескотті яскраво виражені всі чотири пори року з мінусовими температурами, палючою спекою, снігопадами та літніми штормами. Тож цей телефон продемонстрував вражаючу витривалість, не притаманну більшості сучасних моделей.

