"Я не могла поверить": женщина нашла в пустыне таинственный телефон, который всех поразил (фото)

Пенсионерка нашла избитый Samsung Gusto 2, который пролежал в кустарниках более десяти лет. Женщине удалось не только включить устройство, но и разыскать владельца.

В конце ноября 84-летняя Кэти Элкин отправилась вместе с мужем в пустыню в американском городе Прескотт, штат Аризона, чтобы прогуляться. Вместо того, чтобы пойти по популярной туристической дороге, они свернули на покрытую сорняками тропу, где наткнулись на запыленный Samsung Gusto 2, пишет CNET.

Сначала женщина хотела отдать телефон соседскому мальчику, который любит разбирать электронику. Но когда она принесла его домой, то решила попробовать включить устройство, использовав один из своих старых кабелей. На удивление, ей это удалось.

"Я не могла поверить, когда он начал заряжаться. "Я подумала: "О Боже, интересно, кому принадлежит этот телефон?" И вот тогда началась тайна", — вспоминает Элкин.

Samsung Gusto 2 Фото: cnet.com

Сообщения на телефоне указывали на то, что он принадлежал женщине по имени Мэдди, которая работала в кафе, вероятно, имела родственные связи в Чикаго, арендовала жилье и была заядлой туристкой. Последнее сообщение было обозначено как суббота, 16 мая. Как оказалось, 16 мая приходилось на субботу в 2020 и 2015 годах.

Элкин решила позвонить по номеру, подписанному как "папа", но никто не ответил. Ей пришлось оставить сообщение. Через десять минут телефон зазвонил, но на другом конце провода был не муж, а сама Мэдди. Как оказалось, она приехала в Чикаго навестить отца на праздники. Женщины разговаривали около 10 минут, в течение которых оказалось, что телефон был утерян в 2015 году.

"Она была поражена. Мы обе были поражены", — сказала Элкин.

Как отмечают в издании, Samsung Gusto 2 пролежал в пустыне целое десятилетие. В отличие от некоторых частей Аризоны, в Прескотте ярко выражены все четыре времени года с минусовыми температурами, палящей жарой, снегопадами и летними штормами. Поэтому этот телефон продемонстрировал впечатляющую выносливость, не присущую большинству современных моделей.

