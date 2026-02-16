Старый смартфон поразил камерой и производительностью: эксперт испытал аппарат, которому уже 6 лет
Компания Apple выпустила iPhone 11 в сентябре 2019 года, однако в некоторых аспектах он все еще может конкурировать с современными смартфонами.
Хотя iPhone 11 во многом объективно устарел, он до сих пор надежный и удобный в использовании. К такому выводу пришел обозреватель портала PhoneArena, проведя неделю с этим смартфоном.
В первую очередь эксперт отметил дизайн iPhone 11. По его словам современные телефоны кажутся более продуманными и похожими на инструменты, тогда iPhone 11 выглядит более человеческим и персонализированным.
"iPhone 11 снова попал в мои руки, и он сразу же почувствовал себя как рай. Да, его изогнутая форма, возможно, облегчает его падение, но она также делает его таким "мягким" и удобным", — пояснил он.
Обозреватель также утверждает, что камеры iPhone 11 все еще ощущаются как "айфонные". При хорошем дневном освещении получаются фотографии с естественными цветами, хорошо сбалансированной экспозицией и надежным динамическим диапазоном. Телефон имеет трудности при слабом освещении, однако его возможностей более чем достаточно для повседневных фотографий и видео 4K.
В то же время экран iPhone 11 оставил несколько худшее впечатление. По словам эксперта, 6,1-дюймовый Retina ЖК-дисплей вызвал споры даже в 2019 году. Поэтому в 2026 году дисплей выглядит очень тусклым.
"Было несколько моментов, когда я инстинктивно прикрывал дисплей рукой, чтобы просто прочитать сообщение. Современные телефоны имеют пиковую яркость более 2000 нит, поэтому эта проблема осталась в прошлом, и как телефон из далекого прошлого, iPhone 11 не приближается к этому", — вспоминает автор.
Что касается производительности, iPhone 11 работает на чипе A13 Bionic с 4 ГБ оперативной памяти. Это оборудование уже не соответствует современным стандартам, однако телефон оказался на удивление плавным. По словам эксперта, он не ощущается как "бюджетный" телефон.Важно
Еще одним преимуществом iPhone 11 для обозревателя стало отсутствие Apple Intelligence. При этом телефон без проблем поддерживает работу отдельных приложений с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT или Gemini.
"iPhone 11 уже не самый лучший телефон. Но впечатляет, насколько он до сих пор надежен, последователен и удобен в использовании. Я бы не рекомендовал покупать его в 2026 году. В конце концов, Apple, вероятно, скоро прекратит его поддержку. Но если у вас все еще есть телефон и вы пока не хотите обновляться, я думаю, что он более чем пригоден для использования еще несколько лет", — подытожил эксперт.
Напомним, смартфоны Google Pixel, которые вышли более трех лет назад, все еще получают ежемесячные обновления Android и патчи безопасности.
Фокус также сообщал, что легендарный кнопочный телефон Nokia N8 вернулся в 2026 году с новыми функциями.