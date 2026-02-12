Не спешите менять смартфон: 5 способов заставить старый телефон работать быстрее (фото)

Память смартфона забита? Не беда: можно освободить место, избавившись от ненужных файлов и приложений, а также почистив мессенджеры.

Если на телефоне появилось уведомление "Память почти заполнена", есть несколько простых способов освободить место, чтобы хранить новые файлы и разгрузить систему гаджета, пишут эксперты coolblue.de.

Отсортируйте фотографии и видео

Фотографии и видео занимают очень много больше места. Внимательно просмотрите эти файлы, удалите ненужные или дублированные. Это поможет освободить сотни мегабайт или даже гигабайт.

Если у вас iPhone, и вы удаляете фотографии из "Фотопленки", то они будут перемещены в папку "Недавно удаленные" и все равно будут занимать память.

Удалите неиспользуемые приложения

Приложения очень удобны, но они также занимают много места. Посмотрите на все установленные у вас приложения и спросите себя, действительно ли вы используете их все. Нет? Удалите их. Удаление приложений может быстро освободить от нескольких сотен мегабайт до нескольких гигабайт памяти.

Еще один совет: удалите приложение, которое занимает много места, например, Facebook, и переустановите его. Таким образом, вы очистите кэш, что освободит место.

Очистите WhatsApp и другие мессенджеры

WhatsApp — еще один незаметный потребитель памяти. Вы часто участвуете в групповых чатах, где каждый день обмениваются забавными фотографиями и видео? Это тоже занимает место. Вы можете удалять фотографии и видео в группе, но также можете удалить весь чат. Этот же совет касается и других мессенджеров.

Приложение Spotify

Переместите аудиофайлы

Музыка на телефоне занимает много места. Переместите аудиофайлы с телефона на карту памяти, чтобы освободить память. Если нет карты памяти в телефоне, то рассмотрите возможность использования сервиса потоковой передачи музыки, например Spotify. Вы можете использовать его для прослушивания музыки онлайн, не занимая место.

Используйте онлайн-сервисы

Это особенно касается фотографий, видео и музыки. Существует довольно много вариантов сохранения файлов "в облаке". У Apple есть iCloud, у Android — Google Drive. Оба сервиса предлагают бесплатную стартовую модель, которая предоставляет определенный объем онлайн-хранилища. Загрузите свои файлы в облако, чтобы вам не приходилось хранить их на телефоне. Если вы активный пользователь, подумайте о том, чтобы оплатить больший объем хранилища.

