Не поспішайте міняти смартфон: 5 способів змусити старий телефон працювати швидше (фото)

Пам'ять смартфона забита? Не біда: можна звільнити місце, позбувшись непотрібних файлів і додатків, а також почистивши месенджери.

Якщо на телефоні з'явилося повідомлення "Пам'ять майже заповнена", є кілька простих способів звільнити місце, щоб зберігати нові файли і розвантажити систему гаджета, пишуть експерти coolblue.de.

Відсортуйте фотографії та відео

Фотографії та відео займають дуже багато більше місця. Уважно перегляньте ці файли, видаліть непотрібні або дубльовані. Це допоможе звільнити сотні мегабайт або навіть гігабайт.

Якщо у вас iPhone, і ви видаляєте фотографії з "Фотоплівки", то їх буде переміщено до папки "Нещодавно видалені" і вони однаково займатимуть пам'ять.

Очистіть WhatsApp та інші месенджери Фото: androidauthority.com

Видаліть невикористовувані додатки

Додатки дуже зручні, але вони також займають багато місця. Подивіться на всі встановлені у вас додатки і запитайте себе, чи дійсно ви використовуєте їх усі. Ні? Видаліть їх. Видалення застосунків може швидко звільнити від кількох сотень мегабайт до кількох гігабайт пам'яті.

Ще одна порада: видаліть додаток, який займає багато місця, наприклад, Facebook, і перевстановіть його. Таким чином, ви очистите кеш, що звільнить місце.

Очистіть WhatsApp та інші месенджери

WhatsApp — ще один непомітний споживач пам'яті. Ви часто берете участь у групових чатах, де щодня обмінюються кумедними фотографіями і відео? Це теж займає місце. Ви можете видаляти фотографії та відео в групі, але також можете видалити весь чат. Ця ж порада стосується й інших месенджерів.

Додаток Spotify

Перемістіть аудіофайли

Музика на телефоні займає багато місця. Перемістіть аудіофайли з телефону на карту пам'яті, щоб звільнити пам'ять. Якщо немає карти пам'яті в телефоні, то розгляньте можливість використання сервісу потокової передачі музики, наприклад Spotify. Ви можете використовувати його для прослуховування музики онлайн, не займаючи місце.

Використовуйте онлайн-сервіси

Це особливо стосується фотографій, відео та музики. Існує досить багато варіантів збереження файлів "у хмарі". В Apple є iCloud, в Android — Google Drive. Обидва сервіси пропонують безкоштовну стартову модель, яка надає певний обсяг онлайн-сховища. Завантажте свої файли в хмару, щоб вам не доводилося зберігати їх на телефоні. Якщо ви активний користувач, подумайте про те, щоб оплатити більший обсяг сховища.

Раніше ми писали, що насправді роблять модем і роутер, і навіщо вони потрібні. Модем надається інтернет-провайдером і служить каналом для доступу до інтернету. Роутер же підключається до модему і передає бездротовий сигнал по всьому будинку.