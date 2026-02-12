Ось що насправді роблять модем і роутер: чому вам потрібні обидва пристрої (фото)

Модем надається інтернет-провайдером і служить каналом для доступу до інтернету. Роутер же підключається до модему і передає бездротовий сигнал по всьому будинку.

Експерти видання bgr.com стверджують, що користувачам необхідні і модем, і роутер, оскільки вони виконують абсолютно різні функції. Про це вони написали у своїй статті.

Модем надається інтернет-провайдером і служить каналом для доступу до інтернету. Роутер же підключається до модему і передає бездротовий сигнал по всьому будинку, щоб всі пристрої могли отримати доступ до мережі.

Як працює модем

Модем (модулятор-демодулятор) — це невеликий пристрій, що дає доступ до мережі провайдера і серверів, щоб ви могли виходити в інтернет. На зорі інтернету модем підключався до телефонної лінії. Саме комутоване з'єднання з характерним звуковим сигналом забезпечувало доступ до мережі. Однак зазвичай, якщо надходив телефонний дзвінок, абонент чув сигнал "зайнято". Пізніше з'явилася можливість підключати модем безпосередньо до комп'ютера для безперебійного доступу. Але відтоді багато що змінилося.

Нині все працює через широкосмуговий доступ: модем під'єднується до інтернету за допомогою кабелю, прокладеного ззовні будинку, приймаючи інтернет-сигнал від провайдера і перетворюючи його для використання в будинку. Для кабельного, фіксованого, бездротового, супутникового або оптоволоконного інтернету кабель веде до відповідного зовнішнього з'єднання. При використанні DSL-інтернету він підключається до телефонної лінії. Але єдиний спосіб під'єднати пристрої — це використовувати кабель Ethernet, під'єднаний до модему з одного боку і до пристрою з іншого. Якщо, звичайно, у вас немає роутера.

Модем Фото: Pixabay

Що робить роутер

Роутер буквально направляє інтернет-сигнал, щоб бездротові пристрої могли до нього отримати доступ. Він підключається безпосередньо до модему і працює як бездротовий концентратор, передаючи сигнал для підключення всього в будинку, наприклад, ноутбуків, смарт-телевізорів, розумних світильників і колонок.

Під час налаштування роутера важливо додати мережевий пароль, оскільки він транслює Wi-Fi-сигнал, тому будь-яка людина або будь-який пристрій у зоні дії може отримати до нього доступ. Крім окремого роутера, для великих будинків, великих сімей з великою кількістю пристроїв або будинків з "мертвими" зонами, де доступ в інтернет зазвичай нестабільний, знадобляться mesh-системи. Вони містять окремі вузли або сателіти, які бездротовим способом взаємодіють із роутером для посилення сигналу.

Роутери нового покоління підтримують Wi-Fi 7, але більшості користувачів цілком достатньо роутера Wi-Fi 6 або Wi-Fi 6E, за умови, що пристрої можуть використовувати переваги більш високих швидкостей і меншої затримки. Але для тих, хто хоче під'єднати більше одного пристрою, необхідний модернізований роутер з діапазонами вище 2,4 ГГц, а також модем.

