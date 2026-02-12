Вот что на самом деле делают модем и роутер: почему вам нужны оба устройства (фото)

Модем предоставляется интернет-провайдером и служит каналом для доступа к интернету. Роутер же подключается к модему и передает беспроводной сигнал по всему дому.

Эксперты издания bgr.com утверждают, что пользователям необходимы и модем, и роутер, так как они выполняют совершенно разные функции. Об этом они написали в своей статье.

Модем предоставляется интернет-провайдером и служит каналом для доступа к интернету. Роутер же подключается к модему и передает беспроводной сигнал по всему дому, чтобы все устройства могли получить доступ к сети.

Как работает модем

Модем (модулятор-демодулятор) — это небольшое устройство, дающее доступ к сети провайдера и серверам, чтобы вы могли выходить в интернет. На заре интернета модем подключался к телефонной линии. Именно коммутируемое соединение с характерным звуковым сигналом обеспечивало доступ в сеть. Однако обычно, если поступал телефонный звонок, звонивший слышал сигнал "занято". Позже появилась возможность подключать модем напрямую к компьютеру для бесперебойного доступа. Но с тех пор многое изменилось.

Сейчас все работает через широкополосный доступ: модем подключается к интернету с помощью кабеля, проложенного снаружи дома, принимая интернет-сигнал от провайдера и преобразуя его для использования в доме. Для кабельного, фиксированного, беспроводного, спутникового или оптоволоконного интернета кабель ведет к соответствующему внешнему соединению. При использовании DSL-интернета он подключается к телефонной линии. Но единственный способ подключить устройства — это использовать кабель Ethernet, подключенный к модему с одной стороны и к устройству с другой. Если, конечно, у нет роутера.

Модем Фото: Pixabay

Что делает роутер

Роутер буквально направляет интернет-сигнал, чтобы беспроводные устройства могли к нему получить доступ. Он подключается напрямую к модему и работает как беспроводной концентратор, передавая сигнал для подключения всего в доме, например, ноутбуков, смарт-телевизоров, умных светильников и колонок.

При настройке роутера важно добавить сетевой пароль, поскольку он транслирует Wi-Fi-сигнал, поэтому любой человек или любое устройство в зоне действия может получить к нему доступ. Помимо отдельного роутера, для больших домов, больших семей с большим количеством устройств или домов с "мертвыми" зонами, где доступ в интернет обычно нестабилен, понадобятся mesh-системы. Они включают в себя отдельные узлы или сателлиты, которые беспроводным способом взаимодействуют с роутером для усиления сигнала.

Роутеры нового поколения поддерживают Wi-Fi 7, но большинству пользователей вполне достаточно роутера Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E, при условии, что устройства могут использовать преимущества более высоких скоростей и меньшей задержки. Но для тех, кто хочет подключить более одного устройства, необходим модернизированный роутер с диапазонами выше 2,4 ГГц, а также модем.

