Старий смартфон вразив камерою і продуктивністю: експерт випробував пристрій, якому вже 6 років

Компанія Apple випустила iPhone 11 у вересні 2019 року, однак в деяких аспектах він все ще може конкурувати з сучасними смартфонами.

Хоча iPhone 11 багато в чому об’єктивно застарів, він досі надійний та зручний у використанні. До такого висновку дійшов оглядач порталу PhoneArena, провівши тиждень з цим смартфоном.

В першу чергу експерт відзначив дизайн iPhone 11. За його словами сучасні телефони здаються більш продуманими та схожими на інструменти, тоді iPhone 11 виглядає більш людським та персоналізованим.

iPhone 11 Фото: PhoneArena

"iPhone 11 знову потрапив до моїх рук, і він одразу ж відчувся як рай. Так, його вигнута форма, можливо, полегшує його падіння, але вона також робить його таким "м’яким" і зручним", — пояснив він.

Оглядач також стверджує, що камери iPhone 11 все ще відчуваються як "айфонні". За гарного денного освітлення виходять фотографії з природніми кольорами, добре збалансованою експозицією та надійним динамічним діапазоном. Телефон має труднощі при слабкому освітленні, однак його можливостей більш ніж достатньо для повсякденних фотографій та відео 4K.

iPhone 11 Фото: PhoneArena

Водночас екран iPhone 11 залишив дещо гірше враження. За словами експерта, 6,1-дюймовий Retina РК-дисплей викликав суперечки навіть у 2019 році. Тож у 2026 році дисплей виглядає дуже тьмяним.

"Було кілька моментів, коли я інстинктивно прикривав дисплей рукою, щоб просто прочитати повідомлення. Сучасні телефони мають пікову яскравість понад 2000 ніт, тому ця проблема залишилася в минулому, і як телефон з далекого минулого, iPhone 11 не наближається до цього", — згадує автор.

Що стосується продуктивності, iPhone 11 працює на чипі A13 Bionic з 4 ГБ оперативної пам’яті. Це обладнання вже не відповідає сучасним стандартам, однак телефон виявився напрочуд плавним. За словами експерта, він не відчувається як "бюджетний" телефон.

Ще однією перевагою iPhone 11 для оглядача стала відсутність Apple Intelligence. При цьому телефон без проблем підтримує роботу окремих застосунків зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT або Gemini.

"iPhone 11 вже не найкращий телефон . Але вражає, наскільки він досі надійний, послідовний та зручний у використанні. Я б не рекомендував купувати його у 2026 році. Зрештою, Apple, ймовірно, скоро припинить його підтримку. Але якщо у вас все ще є телефон і ви поки що не хочете оновлюватися, я думаю, що він більш ніж придатний для використання ще кілька років", — підсумував експерт.

