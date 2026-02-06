Легендарний телефон Nokia повернувся у 2026 році з новими функціями (відео)

У 2026 році команда розробників Reborn створила нову версію прошивки для телефона Nokia N8, випущеного у далекому 2010 році.

Нова прошивка базується на Nokia Belle та виправляє основні проблеми оригінального телефону. Її протестував ентузіаст під псевдонімом Janus Cycle на своєму YouTube-каналі.

Nokia N8 отримав нову прошивку

Судячи з відео, Nokia N8 отримав передовий інтерфейс, який досить плавно працює на застарілому обладнанні. Розробники навіть створили робочий магазин застосунків для N8, наблизивши легендарний гаджет до сучасного смартфона.

Оновлення усуває суворі правила Symbian, тож тепер можна встановлювати програми без звичних проблем. Завантажити прошивку можна за посиланням.

PhoneArena попереджає, що з кастомними прошивками варто бути обережними. Вони можуть призвести до блокування телефону, а драйвери Windows 10 можуть конфліктувати зі старими інструментами прошивки Nokia, іноді спричиняючи BSOD (синій екран смерті) та тимчасову непрацездатність телефону.

"Nokia N8 настільки стара, що ви можете спробувати та подивитися, як воно піде. Цілком можливо, що ви все одно не користуєтеся цією реліквією, тому, якщо вам це вдасться, ви можете отримати справді крутий класичний телефон, яким можна похвалитися перед друзями", — додали експерти порталу.

