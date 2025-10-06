Nokia знову в тренді: легендарні кнопкові телефони повертаються через 6 років

Зовсім недавно стало відомо, що компанія HMD Global продовжила ліцензійну угоду з Nokia. А перший результат колаборації з'явиться вже скоро — і це буде новий супернадійний кнопковий телефон.

Уже щосили триває робота над моделлю Nokia 800 Tough другого покоління, повідомляє gizmochina.com. З моменту виходу першої версії минуло цілих шість років, але концепція не змінилася — це все той же акцент на міцність і довговічність.

Зміни порівняно з оригінальною моделлю 2019 року, очевидно, будуть незначними, але актуальними. Наприклад, якщо судити за деякими витоками, у новій версії застарілий порт microUSB буде замінений на USB-C, а замість KaiOS 2.5.2 використовуватиметься KaiOS 3.1.

Інсайдери вже ознайомилися і з передбачуваним дизайном майбутнього телефону. Це дуже впізнавана, класична Nokia: на задній панелі, найімовірніше, буде розташована одинарна камера, обрамлена світлодіодним спалахом з одного боку і решіткою динаміка — з іншого.

Ще передбачається, що новий телефон отримає захист від води і пилу за стандартом IP68, а також сертифікат міцності MIL-STD-810G (як і модель першого покоління).

Як зазначає видання, якщо вся інсайдерська інформація зрештою підтвердиться, то Nokia 800 Tough другого покоління буде більше схожа на "легке оновлення", а не на повноцінний "сиквел".

Раніше повідомлялося, що знаменитий бренд Nokia залишає ринок смартфонів. Тоді говорили про "кінець епохи" — адже фінська компанія на початку 2000-х влаштувала справжню революцію на ринку мобільних телефонів. Але, мабуть, розмови про згортання виявилися дещо передчасними.

Також Фокус писав про три кнопкові телефони, які не підведуть у 2025 році. Серед них опинилася і колись популярна модель Nokia 105 (це взагалі один з найбільш часто використовуваних телефонів Nokia).