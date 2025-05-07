Вічна класика: 3 кнопкові телефони, які не підведуть у 2025 році

Флагманські смартфони — це, звісно, добре, але надійний базовий телефон у запасі не завадить. 3 функціональні телефони Nokia коштують дешево, служать довго, а користуватися ними дуже просто.

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Про це пише timesbull.com.

Nokia 105

Це один із найбільш часто використовуваних телефонів Nokia. Він дуже дешевий і ідеально підходить для дзвінків та обміну повідомленнями. Його переваги — міцний корпус, проста клавіатура і тонкий екран, який не втомлює очі.

телефон Nokia 105 Фото: wikimedia.org

Акумулятор зберігає заряд кілька днів, а для забави є бездротове FM-радіо, гра "Змійка" і ліхтарик.

Nokia 110

Це вже більш серйозний учасник рейтингу, порівняно з попереднім. У нього є камера, MP3-плеєр і навіть слот для карти пам'яті. Також у телефоні є автоматичний запис дзвінків, бездротове FM-радіо та якісні динаміки.

Телефон Nokia 110 Фото: nokiapoweruser.com

Корпус теж надзвичайно міцний, і є чудова батарея.

Nokia 5310

Це один із найкращих варіантів, якщо ви любите музику. Девайс оснащений двома фронтальними динаміками. Тішить і елегантний дизайн з бічними клавішами червоного кольору. Ви можете додати карту пам'яті для зберігання музики і фото. Акумулятор може без проблем прослужити 2-3 дні.

Телефон Nokia 5310 Фото: Nokia

Усі телефони Nokia дуже компактні — вони легко помістяться в кишені. Вони добре підійдуть для літніх людей, для тих, хто хоче відпочити від смартфона, і для тих, кому потрібен запасний телефон — просто про всяк випадок.

Нагадаємо, в січні нинішнього року стало відомо, що компанія Nokia йде з ринку смартфонів. Все-таки вона не витримала конкуренції з такими гігантами галузі, як Apple і Samsung.

Також Фокус писав, що телефон Nokia N9500 опинився серед найцінніших старих телефонів. Серед них також — Motorola 8000X, Vertu Signature, IBM Simon, BlackBerry Porsche Design. Ціна таких раритетів варіюється від 125 до 12 532 доларів.

Зазначимо, що також телефон Nokia потрапляв до рейтингу найкращих телефонів для цифрової детоксикації. Точніше, до списку потрапили одразу дві моделі — Nokia 3210 і Nokia 2660 Flip. Конкуренцію їм складали Doro 6820, Punkt MP02 і яскравий Barbie Phone.