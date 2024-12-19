Старі мобільні телефони допоможуть розбагатіти: експерт назвав найдорожчі моделі

Бен Вуд назвав 10 найцінніших старих телефонів, серед яких Motorola 8000X, Nokia N950, Vertu Signature, IBM Simon, BlackBerry Porsche Design, які коштують від 125 до 12 532 доларів.

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Старий мобільник може коштувати сотні доларів. Про те, як визначити, чи рідкісний апарат, чи колекційний, розповів Бен Вуд, засновник Музею мобільних телефонів (Велика Британія), пише thesun.co.uk.

"За останні кілька років на сайтах онлайн-аукціонів спостерігається помітне зростання цін, оскільки люди стали більше цікавитися колекціонуванням старих технологій, — каже Бен. — Іноді старі мобільні телефони продавалися за тисячі фунтів".

За словами експерта, рідкість — це ключовий чинник вартості старого мобільного телефону.

"Хорошим прикладом цього є Motorola DynaTAC 8000X, який був першим портативним мобільним телефоном", — пояснив він.

Наприклад, один такий гаджет був проданий на eBay за 1776 фунтів стерлінгів (2225 доларів США) минулого року. До рідкісних видів належить IBM Simon, який є першим прикладом смартфона, випущеного тиражем у 50 000 одиниць. Також цінуються Nokia 7700 через свій відмітний дизайн і Ericsson GS88.

"Телефони від компанії з виробництва люксових телефонів Vertu — справжня знахідка. Вони часто постачаються в красивій упаковці, що додає їм цінності", — зазначив Вуд.

Скільки коштують старі телефони

Навіть старі телефони масового виробництва можуть принести дохід. Наприклад, Nokia N95 можуть купити за 50 доларів, якщо він перебуває в пристойному стані. Цінуються також такі моделі, як Nokia Ngage, Nokia 73xx, Nokia 8110, який з'являвся у фільмі "Матриця".

За старий iPhone можна виручити 679 доларів на eBay, але більшість пристроїв потрібно продавати в робочому стані, а не як вінтажну знахідку, радить Вуд.

Телефони від бренду BlackBerry не надто високо цінуються, але це не стосується преміальної лінійки Porsche edition, наприклад.

Старі мобілки не обов'язково мають бути в ідеальному стані, але ті, за якими доглядали і зберігали в чохлі, коштують дорожче.

"Якщо у вас є оригінальна упаковка, це може бути бонусом, — зазначив експерт. — Для деяких колекціонерів дуже важливо мати ідеальну упаковку і всі аксесуари".

Зі старими телефонами також є проблема деградації акумуляторів, а подекуди й протікання, попереджає Бен: "Із часом буде дедалі важче й важче підтримувати пристрої в повністю робочому стані".

Вуд каже, що eBay — найкращий сайт для продажу старих телефонів.

Nokia 8110 — кадри з фільму "Матриця" Фото: ebay.de

Ціни на старі телефони на Ebay

Motorola DynaTAC 8000X — 2225 доларів.

HTC Touch Diamond2 — 680 доларів.

iPhone — 680 доларів.

iPhone 3G — 377 доларів.

Motorola RAZR2 — 300 доларів.

Motorola Microtac 9800X — 288 доларів.

Motorola International 3200 — 269 доларів.

Nokia 7280 — 225 доларів.

Nokia N79 — 215 доларів.

Ericsson T39 — 184 долари.

Десять найцінніших старих телефонів

Motorola 8000X — 1253–6266 доларів.

Nokia N950 — 1253–1879 доларів.

Orbitel Cityfone — 1879–4386 доларів.

Motorola Aura — 1253–4386 доларів.

Vertu Signature — 2506–12 532 доларів.

IBM Simon — 1879–4386 доларів.

Nokia 8800 Arte Gold — 939–1879 доларів.

BlackBerry Porsche Design — 313–1879 доларів.

Apple iPhone — 125–12 532 доларів залежно від стану.

Раніше ми писали про мобільні телефони, які "видадуть" вік користувачів. На відміну від сучасних смартфонів, які зовні схожі один на одного, більш ранні моделі вирізнялися великою різноманітністю.