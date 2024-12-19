Старые мобильные телефоны помогут разбогатеть: эксперт назвал самые дорогие модели

Бен Вуд назвал 10 самых ценных старых телефонов, среди которых Motorola 8000X, Nokia N950, Vertu Signature, IBM Simon, BlackBerry Porsche Design, которые стоят от 125 до 12 532 долларов.

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Старый мобильник может стоить сотни долларов. О том, как определить, редкий ли аппарат, или коллекционный, рассказал Бен Вуд, основатель Музея мобильных телефонов (Великобритания), пишет thesun.co.uk.

"За последние несколько лет на сайтах онлайн-аукционов наблюдается заметный рост цен, поскольку люди стали больше интересоваться коллекционированием старых технологий, — говорит Бен. — Иногда старые мобильные телефоны продавались за тысячи фунтов".

По словам эксперта, редкость — это ключевой фактор стоимости старого мобильного телефона.

"Хорошим примером этого является Motorola DynaTAC 8000X, который был первым портативным мобильным телефоном", — пояснил он.

Например, один такой гаджет был продан на eBay за 1776 фунтов стерлингов (2225 долларов США) в прошлом году. К редким видам относится IBM Simon, который является первым примером смартфона, выпущенный тиражом в 50 000 единиц. Также ценятся Nokia 7700 из-за своего отличительного дизайна и Ericsson GS88.

"Телефоны от компании по производству люксовых телефонов Vertu — настоящая находка. Они часто поставляются в красивой упаковке, что добавляет им ценности", — отметил Вуд.

Сколько стоят старые телефоны

Даже старые телефоны массового производства могут принести доход. Например, Nokia N95 могут купить за 50 долларов, если он находится в приличном состоянии. Ценятся также такие модели, как Nokia Ngage, Nokia 73xx, Nokia 8110, который появлялся в фильме "Матрица".

За старый iPhone можно выручить 679 долларов на eBay, но большинство устройств нужно продавать в рабочем состоянии, а не как винтажную находку, советует Вуд.

Телефоны от бренда BlackBerry не слишком высоко ценятся, но это не касается премиальной линейки Porsche edition, например.

Старые мобилки не обязательно должны быть в идеальном состоянии, но те, за которыми ухаживали и хранили в чехле, стоят дороже.

"Если у вас есть оригинальная упаковка, это может быть бонусом, — отметил эксперт. — Для некоторых коллекционеров очень важно иметь идеальную упаковку и все аксессуары".

Со старыми телефонами также есть проблема деградации аккумуляторов, а иногда и протекания, предупреждает Бен: "Со временем будет все труднее и труднее поддерживать устройства в полностью рабочем состоянии".

Вуд говорит, что eBay — лучший сайт для продажи старых телефонов.

Nokia 8110 — кадры из фильма "Матрица" Фото: ebay.de

Цены на старые телефоны на Ebay

Motorola DynaTAC 8000X — 2225 долларов.

HTC Touch Diamond2 — 680 долларов.

iPhone — 680 долларов.

iPhone 3G — 377 долларов.

Motorola RAZR2 — 300 долларов.

Motorola Microtac 9800X — 288 долларов.

Motorola International 3200 — 269 долларов.

Nokia 7280 — 225 долларов.

Nokia N79 — 215 долларов.

Ericsson T39 — 184 доллара.

Десять самых ценных старых телефонов

Motorola 8000X — 1253–6266 долларов.

Nokia N950 — 1253–1879 долларов.

Orbitel Cityfone — 1879–4386 долларов.

Motorola Aura — 1253–4386 долларов.

Vertu Signature — 2506–12 532 долларов.

IBM Simon — 1879–4386 долларов.

Nokia 8800 Arte Gold — 939–1879 долларов.

BlackBerry Porsche Design — 313–1879 долларов.

Apple iPhone — 125–12 532 долларов в зависимости от состояния.

Ранее мы писали про мобильные телефоны, которые "выдадут" возраст пользователей. В отличие от современных смартфонов, которые внешне похожи друг на друга, более ранние модели отличались большим разнообразием.