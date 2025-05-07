Вечная классика: 3 кнопочных телефона, которые не подведут в 2025 году

Флагманские смартфоны – это, конечно, хорошо, но надежный базовый телефон в запасе не помешает. 3 функциональных телефона Nokia стоят дёшево, служат долго, а пользоваться ими очень просто.

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Об этом пишет timesbull.com.

Nokia 105

Это один из самых часто используемых телефонов Nokia. Он очень дешевый и идеально подходит для звонков и обмена сообщениями. Его преимущества – прочный корпус, простая клавиатура и тонкий экран, который не утомляет глаза.

телефон Nokia 105 Фото: wikimedia.org

Аккумулятор сохраняет заряд несколько дней, а для забавы есть беспроводное FM-радио, игра «Змейка» и фонарик.

Nokia 110

Это уже более серьёзный участник рейтинга, по сравнению с предыдущим. У него есть камера, MP3-плеер и даже слот для карты памяти. Также в телефоне есть автоматическая запись звонков, беспроводное FM-радио и качественные динамики.

Телефон Nokia 110 Фото: nokiapoweruser.com

Корпус тоже чрезвычайно прочный, и есть отличная батарея.

Nokia 5310

Это один из лучших вариантов, если вы любите музыку. Девайс оснащен двумя фронтальными динамиками. Радует и элегантный дизайн с боковыми клавишами красного цвета. Вы можете добавить карту памяти для хранения музыки и фотографий. Аккумулятор может без проблем прослужить 2-3 дня.

Телефон Nokia 5310 Фото: Nokia

Все телефоны Nokia очень компактные – они легко поместятся в кармане. Они хорошо подойдут для пожилых людей, для тех, кто хочет отдохнуть от смартфона, и для тех, кому нужен запасной телефон – просто на всякий случай.

Напомним, в январе нынешнего года стало известно, что компания Nokia уходит с рынка смартфонов. Все-таки она не выдержала конкуренцию с такими гигантами отрасли, как Apple и Samsung.

Также Фокус писал, что телефон Nokia N9500 оказался в числе самых ценных старых телефонов. Среди них также – Motorola 8000X, Vertu Signature, IBM Simon, BlackBerry Porsche Design. Цена таких раритетов варьируется от 125 до 12 532 долларов.

Отметим, что также телефон Nokia попадал в рейтинг лучших телефонов для цифровой детоксикации. Точнее, в список попали сразу две модели – Nokia 3210 и Nokia 2660 Flip. Конкуренцию им составляли Doro 6820, Punkt MP02 и яркий Barbie Phone.