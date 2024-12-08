Лучшие телефоны для цифровой детоксикации: топ-6 простых кнопочных гаджетов (фото, видео)

От Nokia до Барбифона — подборка "старомодных" устройств 2024 года, которые прошли тест на производительность.

Среди лучших "бабушкофонов" современности — Nokia 3210, Nokia 2660 Flip, Barbie Phone, Doro 6820, Punkt MP02. Об этом пишет The Telegraph.

Nokia 3210

Экран: 2,4 дюйма, цветной

Wi-Fi: Нет

Срок службы батареи: 10 часов в режиме разговора

Размеры: 123,8 мм × 50,5 мм × 22,5 мм

Если нужен просто базовый мобильный телефон, который будет звонить и отправлять текстовые сообщения, Nokia 3210 будет трудно превзойти. Он содержит все функции, необходимые для поддержания связи с людьми или вызова помощи в экстренной ситуации, плюс несколько дополнительных функций — в изящном корпусе, который аккуратно помещается в кармане.

Весом менее 90 г, это умно спроектированная машина, и хотя в ней отсутствуют большинство современных функций смартфона, это все еще впечатляюще компактное устройство.

Nokia 2660 Flip

Экран: 2,8 дюйма, цветной

Wi-Fi: Нет

Срок службы батареи: 6 часов в режиме разговора

Размеры: 108мм x 55мм x 18.9мм

Покупателям, которым нужен дешевый телефон-пустышка, будет сложно найти лучший вариант, чем 2660 Flip. Он имеет большинство тех же функций, что и более дорогой 3210, плюс дополнительное преимущество дизайна раскладного телефона.

На задней панели находится простой дисплей, который показывает время и наличие уведомлений, а внутри находятся несколько больших, мягких клавиш.

HMD Barbie Phone

Экран: 2,8 дюйма, цветной

Wi-Fi: Нет

Срок службы батареи: 6 часов в режиме разговора

Размеры: 108мм x 55мм x 18.9мм

Barbie Phone может быть лучшим раскладным телефоном, который можно купить прямо сейчас. Вместе с розовым телефоном идет розовый шнурок для него, розовая ткань для экрана, розовые наклейки, несколько розовых драгоценностей и розовый кабель для зарядки USB-USB C.

Альтернативная розовая панель, несколько странных маленьких игрушек, и съемная батарея на 5,7 Вт·ч (тоже розовая) дополняют этот очень тематический и агрессивно девчачий комплект.

Doro 6820

Экран: 2,8 дюйма, цветной

Wi-Fi: Нет

Срок службы батареи: 7 часов в режиме разговора

Размеры: 107 мм x 56 мм x 20 мм

В целом, Doro был самым простым в использовании телефоном, предлагающим базовые функции и немного больше. Общий вид этого раскладного телефона с его высококонтрастными клавишами и элегантным черно-белым внешним видом покорил экспертов.

В отличие от некоторых других тупых телефонов в этом списке, Doro 6820 даже не претендует на возможность просмотра веб-страниц — этот телефон на самом деле просто совершает звонки и отправляет текстовые сообщения.

Punkt MP02

Экран: 2-дюймовый цветной (но большинство интерфейсов черно-белые)

Wi-Fi: да

Время работы аккумулятора: 4,2 часа в режиме разговора

Размеры: 11,72 x 5,16 x 1,44 см

Punkt утверждает, что подключается к Signal, надежно зашифрованной системе обмена сообщениями. Но это не доказано.

Кто-то более технически подкованный и терпеливый мог бы справиться с этим, но интернет переполнен разочарованными пользователями, которые не смогли связать воедино все точки сложного процесса настройки. Поэтому тем, кто не может, остаются только обычные текстовые сообщения и обычные голосовые звонки.

Unihertz Jelly Star

Экран: 3 дюйма, полноцветный

Wi-Fi: да

Срок службы батареи: 1 день

Размеры: 10x5x2см

С одной стороны, это полноценный смартфон с предустановленной ОС Android 13 и той же функциональностью, которая есть у любого другого бюджетного телефона. С другой стороны, он настолько крошечный, что пользовательский опыт ощутимо отличается от опыта использования обычного сенсорного телефона.

Ранее мы писали о том, что создан "тупой" пейджер, который посылает в качестве сообщений только эмодзи. Устройство поддерживает более 1400 эмодзи, которые можно отправлять в личных сообщениях или в групповых чатах до 5-ти человек.