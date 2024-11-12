Создали "тупой" пейджер, который посылает в качестве сообщений только эмодзи (видео)

Устройство поддерживает более 1400 эмодзи, которые можно отправлять в личных сообщениях или в групповых чатах с участием до пяти человек.

Sega переосмысливает пейджер для эпохи эмодзи. Японская компания видеоигр анонсировала "Emojam" — крошечный портативный гаджет с поддержкой Wi-Fi, который может обмениваться данными с пятью эмодзи одновременно. Об этом пишет Fast Company.

Это не ваши стандартные эмодзи, одобренные Unicode Consortium, а пользовательские эмодзи кошек, кроликов, роботов, роботов и других существ с множеством выражений лица. Функция "лаборатория эмодзи" позволяет пользователям объединять два эмодзи в один.

Emojam управляется как тамагочи, и с тремя кнопками на передней панели он является последним в тенденции к ретро-технологиям, полезность которых намеренно ограничена. Рост так называемых "тупых телефонов", которые делают лишь больше, чем отправляют текстовые сообщения и звонят, говорит о том, что взрослые устали от своего неограниченного экранного времени, а также существует недостаточно осваиваемый рынок детских технологий, которым родители могут доверить своих детей.

В рекламных материалах Sega позиционирует Emojam как забавный и безопасный. Устройства должны физически подключиться, прежде чем пользователи смогут начать чат, функция безопасности, которая не позволяет неизвестным незнакомцам отправлять сообщения, а чат, состоящий только из эмодзи, ограничивает вредоносный или оскорбительный контент, которым можно было бы легче поделиться на других стандартных платформах обмена сообщениями.

Emojam поступит в продажу в Японии 10 декабря по цене 7150 иен или около 46 долларов. Sega of America не ответила на запрос о комментарии, но если игрушка окажется успешной в Японии, то, возможно, рынок для этой игрушки или чего-то подобного появится и в США, и за их пределами.

Напомним, Фокус рассказывал мнение психолога о том, как телефоны незаметно поработили наш мозг. По словам специалиста, электронные устройства углубились в нашу жизнь куда больше, подсознательно контролируя ее и этому даже есть научное определение.

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