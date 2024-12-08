Найкращі телефони для цифрової детоксикації: топ-6 простих кнопкових гаджетів (фото, відео)

Від Nokia до Барбіфона — добірка "старомодних" пристроїв 2024 року, які пройшли тест на продуктивність.

Серед найкращих "бабушкофонів" сучасності — Nokia 3210, Nokia 2660 Flip, Barbie Phone, Doro 6820, Punkt MP02. Про це пише The Telegraph.

Nokia 3210

Екран: 2,4 дюйма, кольоровий

Wi-Fi: Ні

Термін служби батареї: 10 годин у режимі розмови

Розміри: 123,8 мм × 50,5 мм × 22,5 мм

Якщо потрібен просто базовий мобільний телефон, який дзвонитиме та надсилатиме текстові повідомлення, Nokia 3210 буде важко перевершити. Він містить усі функції, необхідні для підтримання зв'язку з людьми або виклику допомоги в екстреній ситуації, плюс кілька додаткових функцій — у витонченому корпусі, що акуратно поміщається в кишені.

Вагою менше 90 г, це розумно спроектована машина, і хоча в ній відсутні більшість сучасних функцій смартфона, це все ще вражаюче компактний пристрій.

Nokia 2660 Flip

Екран: 2,8 дюйма, кольоровий

Wi-Fi: Ні

Термін служби батареї: 6 годин у режимі розмови

Розміри: 108мм x 55мм x 18.9мм

Покупцям, яким потрібен дешевий телефон-пустушка, буде складно знайти кращий варіант, ніж 2660 Flip. Він має більшість тих самих функцій, що й дорожчий 3210, плюс додаткову перевагу дизайну розкладного телефону.

На задній панелі знаходиться простий дисплей, який показує час і наявність повідомлень, а всередині знаходяться кілька великих, м'яких клавіш.

HMD Barbie Phone

Екран: 2,8 дюйма, кольоровий

Wi-Fi: Ні

Термін служби батареї: 6 годин у режимі розмови

Розміри: 108мм x 55мм x 18.9мм

Barbie Phone може бути найкращим розкладним телефоном, який можна купити просто зараз. Разом із рожевим телефоном йде рожевий шнурок для нього, рожева тканина для екрана, рожеві наліпки, кілька рожевих коштовностей і рожевий кабель для зарядки USB-USB C.

Альтернативна рожева панель, кілька дивних маленьких іграшок, і знімна батарея на 5,7 Вт-год (теж рожева) доповнюють цей дуже тематичний і агресивно дівчачий комплект.

Doro 6820

Екран: 2,8 дюйма, кольоровий

Wi-Fi: Ні

Термін служби батареї: 7 годин у режимі розмови

Розміри: 107 мм x 56 мм x 20 мм

Загалом, Doro був найпростішим у використанні телефоном, що пропонує базові функції і трохи більше. Загальний вигляд цього розкладного телефону з його висококонтрастними клавішами і елегантним чорно-білим зовнішнім виглядом підкорив експертів.

На відміну від деяких інших тупих телефонів у цьому списку, Doro 6820 навіть не претендує на можливість перегляду веб-сторінок — цей телефон насправді просто здійснює дзвінки та надсилає текстові повідомлення.

Punkt MP02

Екран: 2-дюймовий кольоровий (але більшість інтерфейсів чорно-білі)

Wi-Fi: так

Час роботи акумулятора: 4,2 години в режимі розмови

Розміри: 11,72 x 5,16 x 1,44 см

Punkt стверджує, що підключається до Signal, надійно зашифрованої системи обміну повідомленнями. Але це не доведено.

Хтось більш технічно підкований і терплячий міг би впоратися з цим, але інтернет переповнений розчарованими користувачами, які не змогли зв'язати воєдино всі точки складного процесу налаштування. Тож тим, хто не може, залишаються лише звичайні текстові повідомлення та звичайні голосові дзвінки.

Unihertz Jelly Star

Екран: 3 дюйми, повнокольоровий

Wi-Fi: так

Термін служби батареї: 1 день

Розміри: 10x5x2см

З одного боку, це повноцінний смартфон з попередньо встановленою ОС Android 13 і тією самою функціональністю, яка є в будь-якого іншого бюджетного телефону. З іншого боку, він настільки крихітний, що користувацький досвід відчутно відрізняється від досвіду використання звичайного сенсорного телефону.

Раніше ми писали про те, що створено "тупий" пейджер, який надсилає як повідомлення тільки емодзі. Пристрій підтримує понад 1400 емодзі, які можна надсилати в особистих повідомленнях або в групових чатах до 5-ти осіб.