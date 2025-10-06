Nokia снова в тренде: легендарные кнопочные телефоны возвращаются через 6 лет

Совсем недавно стало известно, что компания HMD Global продлила лицензионное соглашение с Nokia. А первый результат коллаборации появится уже скоро – и это будет новый супернадежный кнопочный телефон.

Уже вовсю идет работа над моделью Nokia 800 Tough второго поколения, сообщает gizmochina.com. С момента выхода первой версии прошло целых шесть лет, но концепция не изменилась – это все тот же акцент на прочность и долговечность.

Изменения по сравнению с оригинальной моделью 2019 года, по всей видимости, будут незначительными, но актуальными. Например, если судить по некоторым утечкам, в новой версии устаревший порт microUSB будет заменен на USB-C, а вместо KaiOS 2.5.2 будет использоваться KaiOS 3.1.

Инсайдеры уже ознакомились и с предполагаемым дизайном будущего телефона. Это очень узнаваемая, классическая Nokia: на задней панели, скорее всего, будет расположена одинарная камера, обрамленная светодиодной вспышкой с одной стороны и решеткой динамика – с другой.

Еще предполагается, что новый телефон получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также сертификат прочности MIL-STD-810G (как и модель первого поколения).

Как отмечает издание, если вся инсайдерская информация в итоге подтвердится, то Nokia 800 Tough второго поколения будет больше похожа на "легкое обновление", а не на полноценный "сиквел".

Ранее сообщалось, что знаменитый бренд Nokia покидает рынок смартфонов. Тогда говорили о "конце эпохи" – ведь финская компания в начале 2000-х устроила настоящую революцию на рынке мобильных телефонов. Но, видимо, разговоры о сворачивании оказались несколько преждевременными.

Также Фокус писал про три кнопочных телефона, которые не подведут в 2025 году. Среди них оказалась и некогда популярная модель Nokia 105 (это вообще один из самых часто используемых телефонов Nokia).