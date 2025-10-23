Кнопковий телефон із 2000-х порівняли зі смартфоном: блогер здивував результатом експерименту

Сучасні смартфони пропонують таку безліч функцій, що іноді від цього навіть втомлюєшся і починаєш з теплотою думати про старі кнопкові телефони в стилі "початок 2000-х".

Перспектива повернутися до старомодного телефону на кнопках і навіть без Wi-Fi виглядає і лякаючою, і водночас привабливою, визнає tomsguide.com. Експерт видання вирішив провести експеримент із максимально простими гаджетами. Для цього він узяв Nokia 3210 і HMD 2600 Flip — два телефони з різним дизайном, але приблизно однаковим функціоналом. Єдина їхня відмінність від телефонів з початку нульових полягала в наявності портів USB-C і слотів для карт microSD.

Одна з головних проблем повернення на старі телефони полягає в тому, що змінився весь наш спосіб спілкування, зазначає блогер. Сучасні смартфони — вже не просто "пристрої для зв'язку". І справа тут навіть не в постах у соцмережах і звичному скролінгу стрічки новин.

Є таке, без чого вже й не уявляєш повсякденне життя, — наприклад, мобільний банкінг. Альтернативи настільки незручні, що з ними майже не варто зв'язуватися, підкреслює експерт. І наводить приклад: нещодавно він виявив підозрілу транзакцію за своєю новою карткою, якою скористався лише один раз. Вочевидь, хтось намагався додати її до свого рахунку PayPal, і єдина причина, з якої це не вдалося, полягала в тому, що картка призначена тільки для екстрених випадків. Якби не було мобільного банкінгу, вирішення цієї проблеми зайняло б набагато більше часу. А так картку було заморожено вже через п'ять хвилин, а через службу підтримки успішно замовлено нову.

Ще приклад незамінної функції сучасних смартфонів — це мобільний гаманець. Через нього можна навіть стежити за енергоспоживанням вдома в режимі реального часу. Звісно, деякі функції можна виконувати на ноутбуці або у веб-браузері, але, коли всі потрібні додатки є на вашому смартфоні, це дуже полегшує життя.

Тож навряд чи хтось сьогодні реально зважиться повністю перейти на кнопковий телефон, підбиває підсумок автор експерименту. Зрозуміло, можна на якийсь час піти і соцмереж і влаштувати собі модний "цифровий детокс". Але насправді повернутися до технологій двадцятирічної давності вже просто неможливо.

Раніше стало відомо, що кнопкові телефони з 2000-х масово розкуповують, щоб замінити ними сучасні смартфони. Серед тінейджерів навіть сформувався новий тренд — мода на гаджети, з якими могли ходити ще їхні батьки.