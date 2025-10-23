Кнопочный телефон из 2000-х сравнили со смартфоном: блогер удивил результатом эксперимента

Современные смартфоны предлагают такое множество функций, что иногда от этого даже устаешь и начинаешь с теплотой думать про старые кнопочные телефоны в стиле "начало 2000-х".

Перспектива вернуться к старомодному телефону на кнопках и даже без Wi-Fi выглядит и пугающей, и в то же время заманчивой, признает tomsguide.com. Эксперт издания решил провести эксперимент с максимально простыми гаджетами. Для этого он взял Nokia 3210 и HMD 2600 Flip – два телефона с разным дизайном, но примерно одинаковым функционалом. Единственное их отличие от телефонов из начала нулевых заключалось в наличии портов USB-C и слотов для карт microSD.

Одна из главных проблем возвращения на старые телефоны заключается в том, что изменился весь наш способ общения, отмечает блогер. Современные смартфоны – уже не просто "устройства для связи". И дело тут даже не в постах в соцсетях и привычном скроллинге ленты новостей.

Есть такое, без чего уже и не представляешь повседневную жизнь, – например, мобильный банкинг. Альтернативы настолько неудобны, что с ними почти не стоит связываться, подчеркивает эксперт. И приводит пример: недавно он обнаружил подозрительную транзакцию по своей новой карте, которой воспользовался всего один раз. Очевидно, кто-то пытался добавить ее к своему счету PayPal, и единственная причина, по которой это не удалось, заключалась в том, что карта предназначена только для экстренных случаев. Если бы не было мобильного банкинга, решение этой проблемы заняло бы гораздо больше времени. А так карта была заморожена уже через пять минут, а через службу поддержки успешно заказана новая.

Еще пример незаменимой функции современных смартфонов – это мобильный кошелек. Через него можно даже следить за энергопотреблением дома в режиме реального времени. Конечно, некоторые функции можно выполнять на ноутбуке или в веб-браузере, но, когда все нужные приложения есть на вашем смартфоне, это очень облегчает жизнь.

Так что вряд ли кто-то сегодня реально решиться полностью перейти на кнопочный телефон, подводит итог автор эксперимента. Разумеется, можно на какое-то время уйти и соцсетей и устроить себе модный "цифровой детокс". Но на самом деле вернуться к технологиям двадцатилетней давности уже просто невозможно.

