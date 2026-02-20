Galaxy A57 і A37: розкрито особливості та дату виходу популярних бюджетників Samsung (фото)

Samsung злегка затримує реліз своїх головних бестселерів середнього класу. Але інсайдери вже поділилися повними характеристиками новинок.

Спочатку презентація нових смартфонів А-серії очікувалася на початку лютого. Однак компанія змістила дату, враховуючи анонс лінійки Galaxy S26. Тепер прем'єра моделей Galaxy A57 і A37 намічена на березень, пише PhoneArena. Пристрої вже пройшли сертифікацію в базі IMDA, що підтверджує їхній швидкий вихід на ринок.

Galaxy A57

Ця версія отримає плоский 6,6-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю FHD+. За продуктивність відповідає новий фірмовий процесор Exynos 1680. Базова версія оснащується 6 ГБ оперативної пам'яті і швидким накопичувачем стандарту UFS 3.1.

Основна камера включає датчик на 50 мегапікселів. Її доповнюють покращений 12-мегапіксельний надширококутний модуль і макрооб'єктив на 5 мегапікселів. Батарея ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку на 45 Вт. Корпус надійно захищений від води та пилу за максимальним стандартом IP68. Смартфон працює під управлінням ОС Android 16.

Неофіційні зображення Samsung Galaxy A37 і Galaxy A57 Фото: phonearena.com

Galaxy A37

Екран тут трохи більший. Це 6,7-дюймова AMOLED-матриця з аналогічними 120 Гц і роздільною здатністю FHD+. Процесор встановлений трохи простіший — енергоефективний Exynos 1480. Обсяг пам'яті ідентичний старшій моделі.

Блок камер також злегка спростили. Головний сенсор на 50 мегапікселів і макрооб'єктив залишилися на місці. А ось ультраширик отримав скромнішу роздільну здатність (8 Мп).

Акумулятор і потужність зарядки збігаються зі старшою моделлю. Вологозахист корпусу виконано за трохи простішим стандартом IP67, що захищає від бризок, але не занурення.

Експерти зазначають, що у 2026 році ціни на флагманські пристрої продовжують зростати. Через це середній сегмент стає все більш привабливим. Нові моделі Galaxy A-серії пропонують чудові екрани, тривалу підтримку ПЗ (імовірно, щонайменше 6 років оновлень) і швидку зарядку. Гаджети мають усі шанси стати головними хітами весни.

