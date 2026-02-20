Galaxy A57 и A37: раскрыты особенности и дата выхода популярных бюджетников Samsung (фото)

Samsung слегка задерживает релиз своих главных бестселлеров среднего класса. Но инсайдеры уже поделились полными характеристиками новинок.

Изначально презентация новых смартфонов А-серии ожидалась в начале февраля. Однако компания сместила дату, учитывая анонс линейки Galaxy S26. Теперь премьера моделей Galaxy A57 и A37 намечена на март, пишет PhoneArena. Устройства уже прошли сертификацию в базе IMDA, что подтверждает их скорый выход на рынок.

Galaxy A57

Эта версия получит плоский 6,6-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. За производительность отвечает новый фирменный процессор Exynos 1680. Базовая версия оснащается 6 ГБ оперативной памяти и быстрым накопителем стандарта UFS 3.1.

Основная камера включает датчик на 50 мегапикселей. Ее дополняют улучшенный 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и макрообъектив на 5 мегапикселей. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 45 Вт. Корпус надежно защищен от воды и пыли по максимальному стандарту IP68. Смартфон работает под управлением ОС Android 16.

Неофициальные изображения Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57 Фото: phonearena.com

Galaxy A37

Экран здесь немного больше. Это 6,7-дюймовая AMOLED-матрица с аналогичными 120 Гц и разрешением FHD+. Процессор установлен чуть проще — энергоэффективный Exynos 1480. Объем памяти идентичен старшей модели.

Блок камер также слегка упростили. Главный сенсор на 50 мегапикселей и макрообъектив остались на месте. А вот ультраширик получил более скромное разрешение (8 Мп).

Аккумулятор и мощность зарядки совпадают со старшей моделью. Влагозащита корпуса выполнена по чуть более простому стандарту IP67, защищающему от брызг, но не погружения.

Эксперты отмечают, что в 2026 году цены на флагманские устройства продолжают расти. Из-за этого средний сегмент становится все более привлекательным. Новые модели Galaxy A-серии предлагают отличные экраны, длительную поддержку ПО (вероятно, не менее 6 лет обновлений) и быструю зарядку. Гаджеты имеют все шансы стать главными хитами весны.

