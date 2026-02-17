Твердотільні батареї — лише початок: які технології кардинально змінять смартфони

Виробники смартфонів поступово відмовляються від ненадійних і недовговічних літій-іонних акумуляторів. Фокус розповідає, які батареї зможуть їх замінити.

Тривалий час практично всі смартфони використовували один і той самий тип батареї — літій-іонну, і хоча вони чудово справлялися зі своїм завданням, більшість телефонів потребують щоденної зарядки, а час автономної роботи залишає бажати кращого. Але ситуація починає змінюватися. Про те, що чекає на гаджети в майбутньому, розповідає Фокус.

Відмова від літій-іонної батареї

Кремній-вуглецеві батареї все частіше використовуються в таких пристроях, як OnePlus 15 і Xiaomi 17 Ultra. Ця технологія дає змогу створювати акумулятори ємністю близько 7000-9000 мАг у смартфонах стандартного розміру, тоді як традиційні літій-іонні рідко перевищують 5500 мАг, і виробникам доводиться використовувати громіздкі корпуси для пристроїв, пише techradar.com.

Але хоча кремній-вуглецеві батареї забезпечують найбільший стрибок у тривалості роботи батареї за всю історію смартфонів, розробляються й інші технології, що можуть дати ще більш вражаючий час автономної роботи або інші переваги. Отже, — ось 5 акумуляторних технологій, які одного дня можуть почати живити наші телефони.

Твердотільна батарея Фото: Donut Lab

Твердотільні батареї

З безлічі розроблюваних і досліджуваних нині технологій, твердотільні батареї, схоже, найближчі до того, щоб знайти своє місце в смартфонах, оскільки деякі компанії представляють різні типи продуктів, оснащені ними, пише phonearena.com. .

Наприклад, нещодавно було анонсовано Kuxia S3 — портативний акумулятор із напівтвердою батареєю, — і виробники електромобілів також експериментують із ними. А ще нещодавно було презентовано мотоцикл, оснащений таким типом акумулятора. Але їхнє використання в портативних пристроях найбільш актуальне. У твердотільних батареях використовується твердий або гелевий електроліт, а не рідкий електроліт, як у літій-іонних батареях, і ця зміна дає змогу домогтися більшої щільності енергії, тому можна отримати батарею більшої ємності без збільшення габаритів смартфонів, навушників, смарт-годинників та іншої електроніки.

Ці батареї також деградують повільніше: наприклад, Kuxia S3 обіцяє зберігати понад 80% своєї ємності щонайменше до 1000 циклів заряджання, тоді як більшість літій-іонних батарей втрачають цей рівень після приблизно 300-500 циклів заряджання.

Ядерна батарея Betavolt Technology Фото: Betavolt

Ядерні батареї

Навряд чи найближчим часом ми побачимо ядерні батареї, що живлять смартфони, але одного дня це може статися, і такі батареї потенційно зможуть забезпечувати роботу телефону протягом 50 років без підзарядки, йдеться в матеріалі interestingengineering.com. Це означало б відсутність необхідності в зарядних пристроях або портативних акумуляторах, а оскільки батарея не буде заряджатися, її ємність не буде знижуватися через багаторазові зарядки.

Може, це звучить як наукова фантастика, але насправді атомні акумулятори вже існують. Однак зазвичай вони використовуються в таких цілях, як космічні апарати та автоматизовані наукові станції, оскільки сучасні конструкції великі, важкі, дорогі та виділяють багато тепла. Але деякі компанії працюють над вирішенням цих проблем, наприклад, компанія Betavolt Technology стверджує, що успішно мініатюризувала ці батареї і планує в майбутньому використовувати їх у телефонах, повідомляє newatlas.com.

iPhone 17 так і не отримав батарею нового типу

Акумулятори з вуглецевими нанотрубками

Хоча більшість технологій із цього списку потенційно можуть бути використані в будь-яких або всіх телефонах у майбутньому, ми також можемо побачити, як компанії розробляють власні запатентовані технології, щоб виділити свої власні моделі.

Apple — один із прикладів, оскільки ще у 2023 році джерела в галузі стверджували, що компанія працює над акумуляторами нового типу. Хоча джерела не давали конкретних відомостей про те, як саме працюватимуть батареї, вони вказували на можливість використання вуглецевих нанотрубок як провідного матеріалу для підвищення продуктивності, запевняє m.etnews.com.

Передбачалося, що нові батареї з'являться в пристроях у 2025 році, але цього не сталося. Можливо, джерела помилилися, або Apple зіткнулася з проблемою. Таким чином, неясно, чи побачимо ми їх взагалі.

Структурні батареї

Структурні акумулятори можуть одночасно слугувати каркасом або корпусом телефону, даючи змогу виробникам мобільних пристроїв ефективніше використовувати доступний простір, знижуючи вагу гаджетів і потенційно роблячи їх набагато тоншими.

Поки що дослідники здебільшого розглядають використання структурних акумуляторів у транспортних засобах, таких як електромобілі, але колись це може призвести до створення мобільних телефонів завтовшки з кредитну картку; хоча для цього може знадобитися зменшення товщини деяких інших компонентів.

Графенова батарея Фото: Chalmers University of Technology

Графенові акумулятори

Графенові енергосховища використовують комбінацію графену і твердотільних матеріалів, і вони обіцяють більш швидке заряджання, збільшену місткість і — як і твердотільні батареї, описані вище — більш повільну деградацію, що дає їм змогу витримувати більше циклів заряджання.

Такі батареї вже існують, але зараз вони непомірно дорогі для більшості випадків використання. Однак дослідження Focus передбачає, що до середини 2030-х років ціни можуть знизитися настільки, що графенові акумулятори почнуть широко використовуватися в електромобілях. Про смартфони нічого не говориться, але, судячи з усього, їхні переваги можуть зробити їх хорошим варіантом для телефонів, якщо і коли вони стануть доступними за ціною.

Раніше ми повідомляли, що станеться, коли смартфони отримають твердотільні батареї. Експерти галузі прогнозують, що перші комерційні твердотільні батареї в телефонах можуть з'явитися у 2027 році, а широке поширення очікується до 2030 року.