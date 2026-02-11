Смартфони зміняться до невпізнання: що станеться, коли вони отримають твердотільні батареї

Експерти галузі прогнозують, що перші комерційні твердотільні батареї в телефонах можуть з'явитися у 2027 році, а широке поширення очікується до 2030 року.

Твердотільні батареї здатні зробити революцію в мобільних технологіях, пропонуючи якісний стрибок у продуктивності, який може нарешті покласти кінець щоденній зарядці. Ці елементи живлення нового покоління, що замінюють традиційні літій-іонні батареї рідкими електролітами на тверді матеріали, обіцяють забезпечити вдвічі більшу щільність енергії, виключаючи при цьому ризик загоряння. Коли це станеться, з'ясовував Фокус.

Наука, що лежить в основі твердотільних батарей

Ключове нововведення полягає в заміні традиційних рідких електролітів твердими матеріалами, пише euro-inox.org. Це фундаментальне зрушення усуває багато обмежень звичайних літій-іонних батарей, відкриваючи нові можливості для мобільних пристроїв. Твердий електроліт, який зазвичай складається з керамічних матеріалів або твердих полімерів, забезпечує більш стабільну та ефективну передачу іонів між електродами.

На відміну від рідких електролітів, тверді матеріали дають змогу досягти більш високої щільності енергії, тобто більше енергії можна розмістити в тому самому обсязі. Тверда структура виявляється особливо вигідною за екстремальних температур, забезпечуючи стабільну роботу там, де традиційні батареї можуть давати збої.

Можливо, найважливішим для виробників телефонів є те, що тверді електроліти дають змогу створювати більш тонкі та гнучкі конструкції батарей. Технологія також обіцяє більш тривалий термін служби, при цьому деякі прототипи демонструють мінімальну втрату ємності навіть після тисяч циклів зарядки.

Смартфони заряджатимуться в рази швидше Фото: Realme

Покращення безпеки та стабільності акумуляторів

Однією з найбільш значних переваг твердотільних батарей у смартфонах є поліпшений профіль безпеки порівняно з літій-іонними, що використовують легкозаймисті рідкі електроліти. Твердотільні елементи використовують стабільні тверді сполуки, що практично виключають ризик загоряння або вибуху. Міцна конструкція робить їх стійкішими до фізичних ушкоджень, а тверді компоненти можуть витримувати більший тиск і удари, знижуючи ймовірність внутрішніх коротких замикань навіть у разі падіння або вигину телефону. Ця стабільність поширюється і на коливання температури, даючи змогу батареям безпечно працювати в ширшому діапазоні температур без деградації або проблем із безпекою.

Поліпшення безпеки та стабільності сприяють збільшенню терміну служби пристроїв і зниженню впливу на навколишнє середовище. Підвищена довговічність означає, що протягом усього терміну служби смартфона потрібно менше замін батарей, що сприяє досягненню цілей сталого розвитку та скороченню електронних відходів. Крім того, стабільна робота твердотільних батарей дає змогу швидше заряджати їх без шкоди для безпеки, оскільки вони виділяють менше тепла в процесі заряджання.

Смартфони стануть ще тоншими Фото: cnet.com

Реальні переваги для користувачів смартфонів

Початкові випробування показують, що ці інноваційні батареї можуть зберігати до 80% своєї первісної ємності навіть після 800 циклів зарядки, фактично подвоюючи термін служби батарей сучасних смартфонів.

Поліпшення швидкості заряджання також вражає: твердотільна технологія дає змогу повністю зарядити акумулятор приблизно за 10-15 хвилин — менш ніж за половину часу, необхідного для сучасних рішень швидкого заряджання. Ця підвищена ефективність зумовлена чудовою провідністю твердих електролітів і їхньою здатністю витримувати вищі щільності потужності без деградації.

На практиці ці досягнення можуть означати, що смартфони працюватимуть 2-3 дні від однієї зарядки за нормальних умов використання, пише phonearena.com. Ця технологія також вирішує такі проблеми, як зниження ємності з плином часу та навантаження, що виникає під час заряджання.

Ризик займання буде на нулі Фото: Соцмережi

Більш тонкі дизайни телефонів

Твердотільні акумулятори дадуть змогу виробникам створювати тонкі та елегантні пристрої. На відміну від літій-іонних батарей, які потребують захисних шарів і систем охолодження, твердотільні мають більш компактну архітектуру, що займає менше місця в корпусі.

Відсутність рідких електролітів виключає необхідність у захисному корпусі і розділових шарах, потенційно зменшуючи товщину батареї на 20-30%. Така ефективність використання простору дає змогу розробникам або створювати ультратонкі пристрої, зберігаючи при цьому поточну ємність батареї, або встановлювати більші батареї без збільшення розмірів смартфона.

Твердотільна конфігурація також забезпечує більшу гнучкість у формі та розміщенні, а ще виробники можуть досягти тієї самої ємності за менших фізичних габаритів. Перші прототипи демонструють, що телефони, які використовують цю технологію, можуть бути на 2 мм тоншими за сучасні моделі, водночас забезпечуючи порівнянний або навіть більший час автономної роботи.

Коли ми отримаємо твердотільні батареї в пристроях

Терміни виходу на ринок і доступність

Нещодавні інновації в галузі акумуляторних технологій у Європі прискорили розробку твердотільних батарей, наближаючи до їхнього впровадження в смартфони. Експерти галузі прогнозують, що перші комерційні твердотільні батареї в телефонах можуть з'явитися в 2027 році, а широке поширення очікується до 2030 року, повідомляє autonews.com.

Samsung і LG проводять тестування, тоді як європейські компанії, такі як QuantumScape, адаптують свою автомобільну твердотільну технологію для більш компактних пристроїв. Початковий вихід на ринок, ймовірно, почнеться з преміальних моделей смартфонів, що дасть змогу виробникам поступово оптимізувати виробничі процеси і знижувати витрати.

Терміни виходу на масовий ринок залежать від кількох чинників, включно з можливостями масштабування виробництва, досягненнями в зниженні витрат і процесами сертифікації безпеки. Наразі прототипи телефонів з твердотільними батареями проходять великі випробування в лабораторіях по всій Європі та Азії. Ці випробування зосереджені на терміні служби, швидкості зарядки і параметрах безпеки в різних умовах.

Першим користувачам слід підготуватися до спочатку високих цін, але очікується, що вартість нормалізується протягом 2-3 років після виходу на ринок у міру збільшення обсягів виробництва та підвищення ефективності виробництва.