"Можете сэкономить кучу денег": старый смартфон поразил эксперта качеством камеры (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S22, который вышел четыре года назад, до сих пор превосходит современные бюджетные телефоны по одной важной характеристике.

Для тех, кто хочет приобрести недорогой телефон Android, обозреватель гаджетов Брэндон Миниман советует рассмотреть старый флагман Samsung Galaxy S22. Свой выбор он объяснил в статье для MakeUseOf.

Смартфоны Galaxy прошлых лет имеют несколько функций, которые обеспечивают гораздо лучшую производительность камеры по сравнению с другими недорогими телефонами. Чтобы продемонстрировать это, автор нашел свой Galaxy S22, обновил программное обеспечение и загрузил приложение Expert RAW.

"Теперь мой старый Galaxy может превзойти любой современный бюджетный телефон в плане камеры благодаря своей способности делать фотографии в формате RAW, заниматься астрофотографией и пользоваться различными фокусными расстояниями благодаря фантастической системе обработки изображений Samsung", — утверждает Миниман.

Камера Galaxy S22 Фото: makeuseof.com

Как объясняет эксперт, формат RAW фиксирует десятки тысяч уровней яркости и предоставляет неограниченный контроль над балансом белого во время постобработки. В то же время JPEG может фиксировать только 256 уровней яркости и автоматически устанавливает баланс белого, который не поддается редактированию.

Кроме того, во время фотографирования в формате RAW смартфон захватывает триллионы цветов, а не миллионы, как в формате JPEG. Благодаря всем этим богатым цветовым данным, фотографии в формате RAW часто получаются более "плавными", поскольку в них отсутствуют полосы, присущие некоторым JPEG-файлам.

Приложение Expert RAW можно бесплатно загрузить в магазине Samsung. Кроме вышеупомянутых преимуществ, программа имеет скрытый режим астрофотографии, который позволяет делать фотографии ночного неба с длинной выдержкой.

Камера Samsung Galaxy S22 Фото: makeuseof.com

Обозреватель также указал на то, что телефоны Samsung годами имели замечательный процессор обработки сигналов изображения (ISP) благодаря использованию чипсетов Qualcomm или Exynos. Они хорошо справляются со всем: от постобработки для повышения резкости до улучшения цвета и даже размытия фона в портретном режиме.

Кроме того, все устройства Galaxy S имеют тройные объективы, чего нельзя сказать о многих популярных бюджетных телефонах других брендов. К примеру, Galaxy S22 предлагает 70 мм и 3-кратный оптический зум на телеобъективе, 13 мм фокусное расстояние на основном широкоугольном объективе и 23 мм для сверхширокоугольного объектива.

"Замечательно, что вы можете сэкономить кучу денег, приобретя подержанный Samsung Galaxy вплоть до 2020 года выпуска, а затем загрузить на него бесплатное приложение, такое как Expert RAW, и получить максимальное качество камеры и универсальность постобработки", — подытожил Миниман.

Напомним, Samsung готовится вскоре выпустить два бюджетных смартфона — Galaxy A57 и Galaxy A37.

Фокус также сообщал, что женщина смогла включить телефон Samsung Gusto 2, который пролежал в пустыне десять лет.