Лучшие недорогие смартфоны Android в 2026 году: топ 5 моделей до 20 000 грн (фото)

Некоторые бюджетные телефоны Android сегодня предлагают отличную производительность, передовые функции и многое другое.

Смартфоны с премиальными камерами и многолетней поддержкой программного обеспечения могут стоить около 20 000 гривен и даже меньше. Их нельзя назвать дешевыми, однако они все еще относительно доступны по сравнению с последними флагманами, пишет Android Central.

Лучший бюджетный смартфон в целом

Google Pixel 9a Фото: phonearena.com

Смартфон Google Pixel 9a со 128 ГБ памяти сегодня стоит около 20 000 грн. Он предлагает плоский AMOLED-экран, отличную производительность, отличную основную камеру и длительное время работы от аккумулятора.

Среди недостатков Google Pixel 9a эксперты отметили лишь отсутствие беспроводной зарядки и не лучшие дополнительные камеры.

Опрос Поддерживаете ли вы блокировку Telegram в Украине после теракта во Львове? Опрос открыт до Да Нет Мне все равно Голосувати

Характеристики Google Pixel 9a:

дисплей — 6,78-дюймовый LTPO AMOLED, разрешение 1264x2780 пикселей, частота обновления 120 Гц;

процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

оперативная память — 12 ГБ/16 ГБ LPDDR5X;

камеры — основная 50 МП, сверхширокоугольная 8 МП, телеобъектив 50 МП с 2-кратным оптическим зумом, фронтальная 16 МП;

зарядка — 80 Вт проводная;

аккумулятор — 6000 мАч;

водостойкость — IP65;

размеры — 161,7 x 75,8 x 8,0 мм;

вес — 206 г.

Лучший более дешевый Пиксель

Google Pixel 8a

Поскольку Google Pixel 8a уже считается позапрошлым поколением доступной серии Pixel, его можно приобрести по цене от 18 500 грн. Это делает его одним из лучших недорогих телефонов Android, которые до сих пор доступны на рынке.

Google обещает семь лет обновлений для Pixel 8a. Кроме того, этот смартфон до сих пор может похвастаться хорошей конфигурацией камер, рядом эксклюзивных функций Pixel, удобным дизайном и отличной тактильной чувствительностью. К недостаткам данной модели можно отнести медленную зарядку.

Характеристики Google Pixel 8a:

дисплей — 6,1-дюймовый OLED, разрешение 1080x2400 пикселей, частота обновления 120 Гц;

процессор — Google Tensor G3;

оперативная память — 8 ГБ;

память — 128 ГБ, 256 ГБ;

камеры — 64 МП основная, 13 МП сверхширокоугольная, 13 МП фронтальная;

зарядка — проводная 18 Вт, беспроводная 7,5 Вт;

аккумулятор — 4492 мАч;

водостойкость — IP67;

размеры — 152,1 x 72,7 x 8,9 мм;

вес — 188 г.

Бюджетный смартфон с лучшим дизайном

Ничего Телефон 3a Фото: Future

Nothing Phone 3a выделяется среди других моделей полностью прозрачной задней панелью и необычной подсветкой глифов. Стоит этот смартфон от 12 500 грн до 18 400 грн в зависимости от конфигурации памяти.

Кроме неповторимого дизайна, Nothing Phone 3a имеет отличные характеристики для своего сегмента, хорошие камеры, удобный интерфейс Android, мощную батарею и шесть лет обновлений. К недостаткам данной модели эксперты отнесли лишь худшую игровую производительность по сравнению с Phone 2a.

Характеристики Ничего Телефон 3а:

дисплей — 6,77-дюймовый гибкий AMOLED, разрешение 1080x2392 пикселей, частота обновления 120 Гц;

процессор — Qualcomm Snapdragon 7s 3-го поколения;

оперативная память — 8 ГБ/12 ГБ;

память — 128 ГБ/256 ГБ;

камеры — 50 Мп основная, 8 Мп сверхширокоугольная, 50 Мп телеобъектив, 32 Мп фронтальная;

зарядка — проводная 50 Вт;

аккумулятор — 5000 мАч;

водостойкость — IP64;

размеры — 163,5 x 77,5 x 8,4 мм;

вес — 201 г.

Самый лучший бюджетный смартфон Samsung

Samsung Galaxy A36 Фото: PhoneArena

Samsung Galaxy A36 5G можно купить в Украине по цене от 12 230 до 18 750 грн. Причиной для покупки данного смартфона является хорошее оборудование, яркий AMOLED-дисплей, функции камеры флагманского уровня, большой аккумулятор и шесть лет поддержки ПО.

При этом в издании отмечают, что камеры Galaxy A36 все еще не могут превзойти Pixel. Кроме того, этот смартфон не имеет 3,5-мм аудиопорта.

Характеристики Samsung Galaxy A36:

дисплей — 6,7-дюймовый Super AMOLED, разрешение 1080x2340 пикселей, частота обновления 120 Гц;

процессор — Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3;

оперативная память — 6 ГБ;

память — 128 ГБ;

камеры — 50 Мп основная, 8 Мп сверхширокоугольная, 5 Мп макрообъектив, 12 Мп фронтальная;

зарядка — проводная 45 Вт;

аккумулятор — 5000 мАч;

водостойкость — IP67;

размеры — 162,9 x 78,2 x 7,4 мм;

вес — 195 г.

Лучший смартфон до 10 000 грн

Samsung Galaxy A26 Фото: sammobile.com

Цена на Samsung Galaxy A26 5G в Украине по состоянию на февраль 2026 года составляет примерно 9 199 грн за модель со 128 ГБ памяти. За эти деньги смартфон предлагает AMOLED-дисплей, Gorilla Glass Victus Plus для передней и задней панелей, слот для карты microSD, 5G, неплохой дизайн и шесть лет обновлений ПО.

Характеристики Samsung Galaxy A26 5G:

дисплей — 6,7-дюймовый Super AMOLED, разрешение 1080x2340 пикселей, частота обновления 120 Гц;

процессор — Samsung Exynos 1380;

оперативная память — 6 ГБ;

память -128 ГБ;

камеры — 50 Мп основная, 8 Мп сверхширокоугольная, 2 Мп макрообъектив, 13 Мп фронтальная;

зарядка — проводная 25 Вт;

аккумулятор — 5000 мАч;

водостойкость — IP67;

размеры — 164 x 77,5 x 7,7 мм;

вес — 200 г.

Напомним, Samsung Galaxy S22, который вышел четыре года назад, до сих пор превосходит современные бюджетные телефоны по одной важной характеристике.

Фокус также сообщал, что Oppo собирается выпустить доступный смартфон Find X9s, который получит ряд первоклассных функций, включая большой аккумулятор.