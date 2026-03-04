Этот смартфон бьет рекорды продаж: какая модель вдруг обрела лояльность пользователей

Серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 продемонстрировала чрезвычайно высокие продажи, несмотря на более высокие цены в этом году.

Galaxy S26 может превзойти предыдущий рекорд Galaxy S25, который составлял примерно 1,3 миллиона предварительных заказов. Особенно высоким спросом пользуется Galaxy S26 Ultra, сообщает южнокорейский портал ETnews со ссылкой на свои источники в телекоммуникационной отрасли.

"Продажи серии Galaxy S26 выросли примерно на 15% по сравнению с предшественником, причем на Ultra приходится 70% этих продаж. Это, вероятно, новый рекорд Гиннеса", — заявил Лим Сун-тек, вице-президент Samsung Electronics Korea.

Эксперты объясняют такую популярность Galaxy S26 конкурентоспособностью продукта, а также "взаимодействием спроса и предложения". Смартфоны серии могут похвастаться улучшенными камерами и аккумуляторами, а флагман Ultra получил первый в мире "дисплей конфиденциальности".

Представитель телекоммуникационной компании отметил, что пользователи оценили ряд преимуществ Galaxy S26, в частности улучшенное удобство использования на основе искусственного интеллекта и дифференцированные функции безопасности.

"Коэффициент конверсии покупок остается высоким с первых дней предварительных заказов", — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, iPhone 16 стал самым популярным смартфоном в 2025 году, опередив даже новые iPhone 17.

Опрос читателей Фокуса также показал, что смартфоны Samsung входят в тройку самых популярных.