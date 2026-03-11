Огляд Samsung Galaxy S26+: чому цей флагман дивує не менше, ніж Ultra (фото)

Samsung нещодавно випустила серію Galaxy S26, в якій S26+ зайняв позицію між базовою моделлю і топовою версією Ultra. Апарат отримав оновлений процесор, прискорену бездротову зарядку і передові ШІ-функції.

Детальні результати тестів та експертну оцінку можливостей новинки наводить портал GSMArena.

Дизайн, дисплей і яскравість

Корпус смартфона має габарити 158,4x75,8x7,3 мм при вазі 190 грамів. Рамка виготовлена з міцного сплаву Armor Aluminum 2. Лицьова і задня панелі захищені склом Gorilla Glass Victus 2. Передбачено захист від пилу і води за стандартом IP68.

Дисплей представлений 6,7-дюймовою матрицею Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю QHD+ (1440x3120 пікселів) і щільністю 516 ppi. Частота оновлення динамічно змінюється від 1 до 120 Гц. У ручному режимі максимальна яскравість склала 755 ніт. Автоматичне регулювання видає 1498 ніт на 75% площі екрана і досягає пікових 2596 ніт у 10-відсотковому вікні. Панель підтримує стандарт HDR10+, але позбавлена технології Dolby Vision.

Samsung Galaxy S26+ Фото: gsmarena.com

Хоча здебільшого екран задовольняє всі запити та має приємний вигляд, Samsung досі не приділяє увагу таким важливим характеристикам, як глибина кольору та ШІМ-затемнення. Замість 10-бітної матриці та підвищеного захисту очей від мерехтіння, як у конкурентів, покупець отримує базові специфікації. Загалом з точки зору збірки і відчуттів під час експлуатації це типовий преміум від Samsung останніх років. Ніяких надмірностей, тільки перевірена роками формула.

Процесор і бенчмарки

Глобальна версія смартфона базується на 2-нанометровому чипсеті Samsung Exynos 2600 (10 ядер, графіка Xclipse 960). Пристрій комплектується 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 і швидким накопичувачем стандарту UFS 4.X об'ємом 256 або 512 ГБ.

У тестах продуктивності модель на базі фірмового чипа Exynos показала флагманські результати. У Geekbench 6 апарат набрав 3250 балів в одноядерному і 10982 бали в багатоядерному режимах. У комплексному тесті AnTuTu v11 смартфон продемонстрував результат 3 142 032 бали. Графічний бенчмарк 3DMark Wild Life Extreme оцінив пристрій у 7138 балів. Центральний процесор стабільно утримує пікову продуктивність, однак під час тривалого стрес-тесту графічний прискорювач (GPU) знижує потужність до 50%, щоб уникнути перегріву.

Що це означає на практиці? Хоча гаджет злегка поступається за цифрами моделі Ultra на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5, навряд чи це буде помітно в повсякденній експлуатації. Всі ігри та важкі завдання повинні функціонувати відмінно.

Комплектація Samsung Galaxy S26+ Фото: gsmarena.com

Автономність і зарядка

Ємність вбудованого літій-іонного акумулятора становить 4900 мАг. Час активного використання екрана (Active Use Score) зріс до 16 годин 25 хвилин, перевершивши показник торішнього S25+ (14,5 години). У контексті конкурентів з Китаю на кшталт OnePlus 15, чиї показники йдуть за 20 годин, це не найбільш вражаюча автономність. Але вона досить пристойна для повного дня роботи без підзарядки з деяким запасом.

Смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт за протоколом PD3.0. Відновлення енергії від 0 до 69% займає 30 хвилин. Повна зарядка триває рівно 1 годину — знову-таки, консервативні цифри, враховуючи, що зарядка вдвічі потужніша вже не рідкість навіть у середньому класі, якщо говорити про Xiaomi і Motorola. Потужність бездротової зарядки збільшено до 20 Вт (стандарт Qi2.2). Підтримується реверсивна зарядка аксесуарів на 4,5 Вт.

Камери та ПЗ

Тильний набір камер містить три модулі. Головний 50-Мп датчик (f/1.8) оснащений подвійним фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією (OIS). Телеоб'єктив на 10 Мп (f/2.4, OIS) забезпечує 3-кратний оптичний зум. Ультраширококутна камера має роздільну здатність 12 Мп і кут огляду 120 градусів. Фронтальна камера на 12 Мп оснащена автофокусом. Запис відео доступний у форматі 8K при 30 кадрах на секунду.

Samsung Galaxy S26+ Фото: gsmarena.com

З точки зору фотографії телефон видає солідні результати середнього рівня. Фізично фотомодулі не змінилися порівняно з попередником, тому особливого прогресу не помітно. Відзначаються хороші селфі та гідна якість кадрів навіть при поганому освітленні, особливо якщо ввімкнути нічний режим. Щоправда, останнім не надто зручно користуватися. Відеоролики теж радують у більшості умов: передбачені майже всі функції дорожчого S26 Ultra, включно з режимами Horizon Lock (блокування горизонту) і Pro Video з безліччю опцій і фреймрейтом 24 fps. Відсутні тільки пресет 4K 120fps і професійний кодек APV зі старшої моделі, але це нішеві інструменти. Стабілізація лише злегка не дотягує до ідеалу.

Смартфон поставляється з ОС Android 16 і оболонкою One UI 8.5. Виробник обіцяє 7 років оновлень системи. Система отримала розширений пакет функцій Galaxy AI. Вбудований асистент Bixby навчився аналізувати системні проблеми і відкривати потрібні налаштування за текстовим запитом. Інтегровано нейромережу Perplexity AI для складних пошукових запитів. Функція Now Nudge аналізує контекст у месенджерах і пропонує швидкі дії (зберегти зустріч, забронювати столик). Опція Audio Eraser тепер видаляє шуми з відео прямо в сторонніх клієнтах (Instagram, YouTube).

Початкова ціна Galaxy S26+ становить 1100 доларів. Експерти називають апарат надійним і якісним, але зазначають, що мінімальна кількість відмінностей від S25+ робить його складним для рекомендації на тлі дешевшого базового S26 або торішнього флагмана S25 Ultra.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung розкритикували в мережі. З'ясувалося, що дорогі флагмани постачаються із зайвим числом попередньо встановлених партнерських програм, які займають десятки гігабайт сховища одразу з коробки.

Також Фокус писав, що найдорожчий смартфон Samsung випробували на міцність. Останній флагман Samsung Galaxy S26 Ultra отримав алюмінієву раму, замість титанової, що викликало деякі питання щодо довговічності смартфона.