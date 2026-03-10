Смартфони Samsung розкритикували в мережі: на Galaxy S26 Ultra знайдено 40 ГБ "сміття" (фото)

Смартфони серії Samsung Galaxy S26, чия вартість доходить до $1800, постачаються із зайвим числом встановлених партнерських програм.

Експерти виявили, що системні файли і сторонні сервіси в сукупності займають понад 40 ГБ внутрішнього накопичувача. У результаті відразу після покупки власники отримують менше вільного сховища, ніж очікують. Подібна практика характерна для бюджетних пристроїв, проте виробник примусово впровадив її в преміальні апарати, пише Android Authority.

Журналісти протестували роздрібну версію смартфона Galaxy S26 Ultra з накопичувачем на 512 ГБ за 1500 доларів. Після скидання до заводських налаштувань і базової авторизації пристрій автоматично завантажив пакет стороннього ПЗ. Обсяг зайнятої пам'яті перевищив позначку в 40 ГБ без урахування особистих даних користувача. Це становить майже 8% від загальної ємності накопичувача. Одні тільки додатки після оновлення займають 17 ГБ простору.

Кількість встановленого софту на Galaxy S26 переходить межі комфорту Фото: Android Authority

Користувачам не пропонують вибір програм під час першого ввімкнення. На смартфон примусово встановлюються сервіси Meta (Facebook, Instagram) і Microsoft (M365 Copilot, OneDrive, LinkedIn, Outlook, Link to Windows). Також за замовчуванням завантажується стрімінговий сервіс Spotify і необов'язкові фірмові утиліти на кшталт Samsung TV і Global Goals.

У системі присутнє дублювання функцій. Система за замовчуванням містить два магазини додатків (Play Store і Galaxy Store), два голосових помічника (Gemini і Bixby), два браузери (Chrome і Samsung Browser). Аналогічно дублюються поштові клієнти (Gmail і Outlook) і хмарні сховища (Google Drive і OneDrive).

Попереднє встановлення додатків є частиною комерційних угод між Samsung і розробниками софту. На смартфонах початкового рівня такий підхід дає змогу знизити роздрібну ціну гаджета. Однак у випадку з лінійкою Galaxy S26 вартість залишилася високою.

Згідно з опитуванням порталу, 57% користувачів вважають наявність партнерського ПЗ, яке неможливо видалити, на флагманському пристрої неприйнятним.

