Смартфоны Samsung раскритиковали в сети: на Galaxy S26 Ultra найдены 40 ГБ "мусора" (фото)

Смартфоны серии Samsung Galaxy S26, чья стоимость доходит до $1800, поставляются с излишним числом предустановленных партнерских программ.

Эксперты обнаружили, что системные файлы и сторонние сервисы в совокупности занимают свыше 40 ГБ внутреннего накопителя. В результате сразу после покупки владельцы получают меньше свободного хранилища, чем ожидают. Подобная практика характерна для бюджетных устройств, однако производитель принудительно внедрил ее в премиальные аппараты, пишет Android Authority.

Журналисты протестировали розничную версию смартфона Galaxy S26 Ultra с накопителем на 512 ГБ за 1500 долларов. После сброса до заводских настроек и базовой авторизации устройство автоматически загрузило пакет стороннего ПО. Объем занятой памяти превысил отметку в 40 ГБ без учета личных данных пользователя. Это составляет почти 8% от общей емкости накопителя. Одни только приложения после обновления занимают 17 ГБ пространства.

Количество предустановленного софта на Galaxy S26 переходит границы комфорта Фото: Android Authority

Пользователям не предлагают выбор программ при первом включении. На смартфон принудительно устанавливаются сервисы Meta (Facebook, Instagram) и Microsoft (M365 Copilot, OneDrive, LinkedIn, Outlook, Link to Windows). Также по умолчанию загружается стриминговый сервис Spotify и необязательные фирменные утилиты вроде Samsung TV и Global Goals.

В системе присутствует дублирование функций. Система по умолчанию содержит два магазина приложений (Play Store и Galaxy Store), два голосовых помощника (Gemini и Bixby), два браузера (Chrome и Samsung Browser). Аналогично дублируются почтовые клиенты (Gmail и Outlook) и облачные хранилища (Google Drive и OneDrive).

Предварительная установка приложений является частью коммерческих соглашений между Samsung и разработчиками софта. На смартфонах начального уровня такой подход позволяет снизить розничную цену гаджета. Однако в случае с линейкой Galaxy S26 стоимость осталась высокой.

Согласно опросу портала, 57% пользователей считают наличие неудаляемого партнерского ПО на флагманском устройстве неприемлемым.

