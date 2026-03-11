Эти смартфоны Xiaomi скоро получат обновление: опубликован график релиза Hyper OS 3.1

Xiaomi завершила бета-тестирование прошивки HyperOS 3.1 и опубликовала график развертывания обновления. Апдейт начнут рассылать в марте, а в ближайшие месяцы он станет доступен для десятков смартфонов и планшетов бренда.

В первую очередь свежая версия ОС начнет распространяться в Китае. Глобальный график релиза ожидается к концу этого месяца, но текущий список дает четкое понимание очередности обновления моделей по всему миру, пишет Gizmochina.

Что нового в Hyper OS 3.1

Это обновление фокусируется на быстродействии и удобстве эксплуатации. Внедрена Super OTA — новая система установки апдейтов. Теперь процеcc выполняется быстрее и требует минимум времени на перезагрузку устройства.

Также улучшили анимации интерфейса, обновили дизайн системных программ (Галерея, Погода), расширили настройки экрана блокировки, а функцию Hyper Island сделали интерактивнее.

Появилась нативная поддержка наушников Apple AirPods с удобным сопряжением через всплывающее окно и пространственным аудио. Кроме того, заявлена оптимизация управления оперативной памятью, что ускоряет запуск приложений и устраняет подтормаживания.

Интерфейс HyperOS 3.1 Фото: Xiaomi

График рассылки Hyper OS 3.1

Уже получают обновление:

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, 17 Ultra, 17 Pro Max, 17 Pro, Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8 Pro, Pad 8

Redmi K90 Pro Max, K90

Обновятся до 31 марта:

Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7

Redmi K80 Pro, K80 Ultimate Edition, K80

Redmi Turbo 5 Max, Turbo 5

Redmi K Pad

Обновятся до 15 апреля:

Xiaomi 14 Ultra (и Titanium Edition), 14 Pro (и Titanium Edition), Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4, MIX Flip

Xiaomi Mi 5 Pro

Redmi K70 Pro, K70 Ultimate Edition, K70, K70E

Redmi Turbo 4 Pro, Turbo 4

Redmi Note 15 Pro+, Note 15 Pro, Note 15

Redmi Pad 2 Pro

Обновятся до 23 апреля:

Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Mi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K60 Pro, K60 Ultimate Edition

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15R, Note 14 Pro+, Note 14 Pro, Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13R

Redmi 15R 5G, Redmi 14R 5G, Redmi 14C

Redmi Pad 2, Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro

