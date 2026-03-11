Ці смартфони Xiaomi скоро отримають оновлення: опубліковано графік релізу Hyper OS 3.1

Xiaomi завершила бета-тестування прошивки HyperOS 3.1 і опублікувала графік розгортання оновлення. Апдейт почнуть розсилати в березні, а найближчими місяцями він стане доступний для десятків смартфонів і планшетів бренду.

Передусім свіжа версія ОС почне поширюватися в Китаї. Глобальний графік релізу очікується до кінця цього місяця, але поточний список дає чітке розуміння черговості оновлення моделей по всьому світу, пише Gizmochina.

Що нового в Hyper OS 3.1

Це оновлення фокусується на швидкодії та зручності експлуатації. Впроваджено Super OTA — нову систему встановлення апдейтів. Тепер процес виконується швидше і вимагає мінімум часу на перезавантаження пристрою.

Також поліпшили анімації інтерфейсу, оновили дизайн системних програм (Галерея, Погода), розширили налаштування екрана блокування, а функцію Hyper Island зробили інтерактивнішою.

Відео дня

З'явилася нативна підтримка навушників Apple AirPods зі зручним сполученням через спливаюче вікно і просторовим аудіо. Крім того, заявлена оптимізація управління оперативною пам'яттю, що прискорює запуск додатків і усуває пригальмовування.

Інтерфейс HyperOS 3.1 Фото: Xiaomi

Графік розсилки Hyper OS 3.1

Уже отримують оновлення:

Xiaomi 17 Ultra Ultra Leica Edition, 17 Ultra, 17 Pro Max, 17 Pro, 17 Pro, Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8 Pro, Pad 8, Xiaomi Pad 8

Redmi K90 Pro Max, Redmi K90, K90

Оновляться до 31 березня:

Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15 Pro, Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7, Pad 7, Pad 7

Redmi K80 Pro, K80 Ultimate Edition, K80

Redmi Turbo 5 Max, Turbo 5, Redmi Turbo 5

Redmi K Pad

Оновляться до 15 квітня:

Xiaomi 14 Ultra (і Titanium Edition), 14 Pro (і Titanium Edition), Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4, MIX Flip

Xiaomi Mi 5 Pro

Redmi K70 Pro, K70 Ultimate Edition, K70, K70, K70E

Redmi Turbo 4 Pro, Turbo 4

Redmi Note 15 Pro+, Note 15 Pro, Note 15, Note 15

Redmi Pad 2 Pro

Оновляться до 23 квітня:

Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Mi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4

Redmi K60 Pro, K60 Ultimate Edition

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15R, Note 14 Pro+, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13R

Redmi 15R 5G, Redmi 14R 5G, Redmi 14C

Redmi Pad 2, Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro

Раніше повідомлялося, що цей смартфон має відмінну камеру, однак є один нюанс. Смартфон Xiaomi 17 Ultra може похвалитися першокласною основною камерою, але його вбудований інтерфейс HyperOS назвали дещо недопрацьованим.

Також були розкриті характеристики Poco X8 Pro Max. У мережу потрапили офіційні маркетингові матеріали смартфона Poco X8 Pro Max ще до анонсу. Гаджет отримає чип Dimensity 9500s і акумулятор на 8500 мАг.