Ці смартфони Xiaomi скоро отримають оновлення: опубліковано графік релізу Hyper OS 3.1
Xiaomi завершила бета-тестування прошивки HyperOS 3.1 і опублікувала графік розгортання оновлення. Апдейт почнуть розсилати в березні, а найближчими місяцями він стане доступний для десятків смартфонів і планшетів бренду.
Передусім свіжа версія ОС почне поширюватися в Китаї. Глобальний графік релізу очікується до кінця цього місяця, але поточний список дає чітке розуміння черговості оновлення моделей по всьому світу, пише Gizmochina.
Що нового в Hyper OS 3.1
Це оновлення фокусується на швидкодії та зручності експлуатації. Впроваджено Super OTA — нову систему встановлення апдейтів. Тепер процес виконується швидше і вимагає мінімум часу на перезавантаження пристрою.
Також поліпшили анімації інтерфейсу, оновили дизайн системних програм (Галерея, Погода), розширили налаштування екрана блокування, а функцію Hyper Island зробили інтерактивнішою.
З'явилася нативна підтримка навушників Apple AirPods зі зручним сполученням через спливаюче вікно і просторовим аудіо. Крім того, заявлена оптимізація управління оперативною пам'яттю, що прискорює запуск додатків і усуває пригальмовування.
Графік розсилки Hyper OS 3.1
Уже отримують оновлення:
- Xiaomi 17 Ultra Ultra Leica Edition, 17 Ultra, 17 Pro Max, 17 Pro, 17 Pro, Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8 Pro, Pad 8, Xiaomi Pad 8
- Redmi K90 Pro Max, Redmi K90, K90
Оновляться до 31 березня:
- Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, 15 Pro, Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro 12.5, Pad 7 Pro, Pad 7, Pad 7, Pad 7
- Redmi K80 Pro, K80 Ultimate Edition, K80
- Redmi Turbo 5 Max, Turbo 5, Redmi Turbo 5
- Redmi K Pad
Оновляться до 15 квітня:
- Xiaomi 14 Ultra (і Titanium Edition), 14 Pro (і Titanium Edition), Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4, MIX Flip
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Redmi K70 Pro, K70 Ultimate Edition, K70, K70, K70E
- Redmi Turbo 4 Pro, Turbo 4
- Redmi Note 15 Pro+, Note 15 Pro, Note 15, Note 15
- Redmi Pad 2 Pro
Оновляться до 23 квітня:
- Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro, Xiaomi 13
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Mi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K60 Pro, K60 Ultimate Edition
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15R, Note 14 Pro+, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+, Note 13 Pro, Note 13R
- Redmi 15R 5G, Redmi 14R 5G, Redmi 14C
- Redmi Pad 2, Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro
Раніше повідомлялося, що цей смартфон має відмінну камеру, однак є один нюанс. Смартфон Xiaomi 17 Ultra може похвалитися першокласною основною камерою, але його вбудований інтерфейс HyperOS назвали дещо недопрацьованим.
Також були розкриті характеристики Poco X8 Pro Max. У мережу потрапили офіційні маркетингові матеріали смартфона Poco X8 Pro Max ще до анонсу. Гаджет отримає чип Dimensity 9500s і акумулятор на 8500 мАг.