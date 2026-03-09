Розкрито характеристики Poco X8 Pro Max c АКБ на 8500 мАг: чим здивує дешевий флагман Xiaomi (фото)

У мережу потрапили офіційні маркетингові матеріали смартфона Poco X8 Pro Max ще до анонсу. Гаджет отримає чип Dimensity 9500s і акумулятор на 8500 мАг.

Субфлагман дочірнього бренду Xiaomi обіцяє запропонувати відмінне співвідношення ціни і можливостей. Презентація новинки очікується 17 березня, пише Gizmochina.

Згідно з витоком, смартфон оснастять 6,83-дюймовим екраном із частотою оновлення 120 Гц. Роздільна здатність 12-бітної панелі становить 2772 × 1280 пікселів. Дисплей підтримує колірне охоплення DCI-P3. Це перевірена матриця, аналог якої раніше використовували в Poco F7 і середняках серії Redmi Note 15.

Тильний блок камер складається з двох модулів. Головний сенсор має роздільну здатність 50 Мп. Додатковий ультраширококутний об'єктив отримав матрицю на 8 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери становить 20 Мп. За відтворення звуку відповідають симетричні стереодинаміки. Заявлена підтримка технологій Dolby Atmos і Hi-Res Audio. Виробник вказує, що гучність динаміків збільшено на 300%.

Маркетингові матеріали Poco X8 Pro Max Фото: gizmochina.com

Апаратною основою Poco X8 Pro Max виступить процесор MediaTek Dimensity 9500s. Для відведення тепла використовується система охолодження з випарною камерою. Смартфон підтримує функцію обхідної зарядки, щоб харчуватися безпосередньо і не нагрівати АКБ при важких навантаженнях.

Ємність акумулятора сягає вражаючих 8500 мАг. Телефон підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт. Також присутня функція реверсивної бездротової зарядки на 27 Вт для підживлення інших гаджетів. При цьому вага корпусу становить близько 201 грама, товщина — 8,38 мм. Конструкція захищена від пилу і води за стандартом IP68. Для біометричної ідентифікації встановлено ультразвуковий підекранний сканер відбитків пальців.

