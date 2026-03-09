Раскрыты характеристики Poco X8 Pro Max c АКБ на 8500 мАч: чем удивит дешевый флагман Xiaomi (фото)

В сеть попали официальные маркетинговые материалы смартфона Poco X8 Pro Max еще до анонса. Гаджет получит чип Dimensity 9500s и аккумулятор на 8500 мАч.

Субфлагман дочернего бренда Xiaomi обещает предложить отличное соотношение цены и возможностей. Презентация новинки ожидается 17 марта, пишет Gizmochina.

Согласно утечке, смартфон оснастят 6,83-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц. Разрешение 12-битной панели составляет 2772 × 1280 пикселей. Дисплей поддерживает цветовой охват DCI-P3. Это проверенная матрица, аналог которой ранее использовали в Poco F7 и середняках серии Redmi Note 15.

Тыльный блок камер состоит из двух модулей. Главный сенсор имеет разрешение 50 Мп. Дополнительный ультраширокоугольный объектив получил матрицу на 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. За воспроизведение звука отвечают симметричные стереодинамики. Заявлена поддержка технологий Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Производитель указывает, что громкость динамиков увеличена на 300%.

Маркетинговые материалы Poco X8 Pro Max Фото: gizmochina.com

Аппаратной основой Poco X8 Pro Max выступит процессор MediaTek Dimensity 9500s. Для отвода тепла используется система охлаждения с испарительной камерой. Смартфон поддерживает функцию обходной зарядки, чтобы питаться напрямую и не нагревать АКБ при тяжелых нагрузках.

Емкость аккумулятора достигает впечатляющих 8500 мАч. Телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Также присутствует функция реверсивной беспроводной зарядки на 27 Вт для подпитки других гаджетов. При этом вес корпуса составляет около 201 грамма, толщина — 8,38 мм. Конструкция защищена от пыли и воды по стандарту IP68. Для биометрической идентификации установлен ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев.

